Wingo anuncia nueva ruta entre Bogotá y Venezuela: así funcionará

La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo anunció este jueves que abrirá una nueva ruta directa entre la ciudad de Valencia, en Venezuela, hasta Bogotá, que comenzará a operar el próximo 14 de julio con tres vuelos semanales.

Según una nota de prensa, la ruta Valencia-Bogotá operará los martes, jueves y domingo. Wingo informó que los boletos tendrán un precio base de 105 dólares americanos por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

"Sus tarifas en el mercado entre Venezuela y Colombia se ubican alrededor de 20 % por debajo frente a otros operadores en Colombia, contribuyendo a dinamizar el mercado y a facilitar que más viajeros accedan a una oferta aérea de bajo costo entre ambos países", aseguró.

Desde 2017, cuando inició su operación entre Colombia y Venezuela, Wingo ha transportado a más de 350.000 pasajeros entre ambos países, según la nota de prensa.



"Solo en 2025, la aerolínea movilizó 98.388 pasajeros en sus rutas entre Venezuela y Colombia, reflejando una demanda sostenida por esta oferta de viaje", subrayó.

En marzo pasado, la aerolínea colombiana inició una nueva ruta directa entre Medellín y Caracas con tres frecuencias semanales, un paso que refuerza la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela luego de suspensión en diciembre pasado ocasionada por las tensiones entre el país caribeño y Estados Unidos.

Esta ruta opera tres veces por semana, los domingos, martes y viernes, y convierte a Medellín en el segundo punto de conexión directa de la aerolínea con Venezuela, complementando el enlace entre Bogotá y Caracas, que tiene una frecuencia diaria.

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Venezuela ha mostrado interés en la apertura de nuevas rutas aéreas con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, quien asumió la Presidencia luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el 3 de enero durante una operación en Caracas.

El pasado 30 de abril, aterrizó el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, operado por American Airlines, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, luego de siete años de suspensiones entre ambos países.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los Gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021).