40.000 fotomultas serían revisadas: Autos y Motos, 12 de septiembre de 2026

Actualizado: 12 de sept, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 12 de septiembre de 2026, estos fueron los temas:
- Cerca de 40.000 fotocomparendos tendrían irregularidades y podrían ser condonados o devueltos, Presidencia pidió revisar los casos que no habrían cumplido la normativa y, si ya fueron pagados, evaluar la devolución del dinero.
- Great Wall Motors lanzó en Colombia la nueva Haval H7, la SUV híbrida llega con sistema de tracción integral, bloqueo de diferencial, motor eléctrico y a combustión. Su precio de lanzamiento ronda los $150 millones.
- Los iCAUR V23 y V27 abrieron preventa en Colombia, el V23 llegará en versiones 100 % eléctricas, mientras el V27 utilizará tecnología de rango extendido. Las reservas se pueden realizar desde $1 millón y los precios anunciados parten de $94.990.000.
- Subaru renovó Forester y Outback en Colombia, la marca presentó la sexta generación del Forester y la séptima generación del Outback, ambas con motorización a gasolina de 2,5 litros y cambios importantes en diseño y equipamiento.
- Honda puso a prueba la eficiencia de la nueva ZR-V híbrida entre Bogotá y Medellín. Durante el recorrido, el vehículo consumió aproximadamente 4,3 galones y registró un rendimiento cercano a 87 kilómetros por galón. La SUV llega en dos versiones desde $156.900.000.
- TransMilenio incorporará 269 buses eléctricos en una nueva fase, la flota entraría desde 2027 y aumentaría en 12 % la capacidad del sistema troncal, además de reducir emisiones.
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