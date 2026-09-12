40.000 fotomultas serían revisadas: Autos y Motos, 12 de septiembre de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 12 de septiembre de 2026, estos fueron los temas:



Cerca de 40.000 fotocomparendos tendrían irregularidades y podrían ser condonados o devueltos , Presidencia pidió revisar los casos que no habrían cumplido la normativa y, si ya fueron pagados, evaluar la devolución del dinero.

, Presidencia pidió revisar los casos que no habrían cumplido la normativa y, si ya fueron pagados, evaluar la devolución del dinero. Great Wall Motors lanzó en Colombia la nueva Haval H7, la SUV híbrida llega con sistema de tracción integral, bloqueo de diferencial, motor eléctrico y a combustión. Su precio de lanzamiento ronda los $150 millones.

la SUV híbrida llega con sistema de tracción integral, bloqueo de diferencial, motor eléctrico y a combustión. Su precio de lanzamiento ronda los $150 millones. Los iCAUR V23 y V27 abrieron preventa en Colombia , el V23 llegará en versiones 100 % eléctricas, mientras el V27 utilizará tecnología de rango extendido. Las reservas se pueden realizar desde $1 millón y los precios anunciados parten de $94.990.000.

, el V23 llegará en versiones 100 % eléctricas, mientras el V27 utilizará tecnología de rango extendido. Las reservas se pueden realizar desde $1 millón y los precios anunciados parten de $94.990.000. Subaru renovó Forester y Outback en Colombia, la marca presentó la sexta generación del Forester y la séptima generación del Outback, ambas con motorización a gasolina de 2,5 litros y cambios importantes en diseño y equipamiento.

la marca presentó la sexta generación del Forester y la séptima generación del Outback, ambas con motorización a gasolina de 2,5 litros y cambios importantes en diseño y equipamiento. Honda puso a prueba la eficiencia de la nueva ZR-V híbrida entre Bogotá y Medellín . Durante el recorrido, el vehículo consumió aproximadamente 4,3 galones y registró un rendimiento cercano a 87 kilómetros por galón. La SUV llega en dos versiones desde $156.900.000.

. Durante el recorrido, el vehículo consumió aproximadamente 4,3 galones y registró un rendimiento cercano a 87 kilómetros por galón. La SUV llega en dos versiones desde $156.900.000. TransMilenio incorporará 269 buses eléctricos en una nueva fase, la flota entraría desde 2027 y aumentaría en 12 % la capacidad del sistema troncal, además de reducir emisiones.

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