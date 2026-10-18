Casi la mitad de vehículos evade el SOAT: Autos y Motos, 17 de octubre de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 17 de octubre de 2026, estos fueron los temas:



La evasión del SOAT llegó al 47,3 % del parque automotor colombiano. Un estudio basado en los registros históricos del RUNT señala que la informalidad se mantiene desde hace seis años entre el 47 % y el 49 %. Mientras el parque de carros y motos pasó de 13 millones en 2016 a 22,6 millones en 2026, la cobertura del seguro obligatorio no creció al mismo ritmo.

Un estudio basado en los registros históricos del RUNT señala que la informalidad se mantiene desde hace seis años entre el 47 % y el 49 %. Mientras el parque de carros y motos pasó de 13 millones en 2016 a 22,6 millones en 2026, la cobertura del seguro obligatorio no creció al mismo ritmo. El colombiano Salim Hanna fichó por la academia de pilotos de Ferrari. El barranquillero de 16 años fue anunciado como uno de los nuevos integrantes del programa de formación de la escudería para 2027 y debutará en F3.

Tesla presentó la nueva evolución del Roadster con tecnología de propulsión inspirada en cohetes . El vehículo fue anunciado con una aceleración de 0 a 100 km/h en 0,8 segundos y un sistema de aire comprimido capaz de generar empuje suficiente para levantar el automóvil durante algunos instantes.

. El vehículo fue anunciado con una aceleración de 0 a 100 km/h en 0,8 segundos y un sistema de aire comprimido capaz de generar empuje suficiente para levantar el automóvil durante algunos instantes. Reabrieron el paso para vehículos de carga entre Bucaramanga y San Gil . Después de cerca de dos meses de restricción por las afectaciones en el sector del Cañón del Chicamocha, volvió a habilitarse el tránsito de camiones y mercancías por este corredor que conecta Santander con Boyacá y Bogotá.

. Después de cerca de dos meses de restricción por las afectaciones en el sector del Cañón del Chicamocha, volvió a habilitarse el tránsito de camiones y mercancías por este corredor que conecta Santander con Boyacá y Bogotá. Transmetro estrenó una ruta alimentadora hacia el Aeropuerto Ernesto Cortissoz . La A3-31 comenzó como prueba piloto desde el Portal de Soledad y permite conectar el sistema de transporte masivo con la terminal aérea. El servicio opera de lunes a sábado desde las 4:45 a. m. hasta las 10:00 p. m. y los domingos, desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la noche.

. La A3-31 comenzó como prueba piloto desde el Portal de Soledad y permite conectar el sistema de transporte masivo con la terminal aérea. El servicio opera de lunes a sábado desde las 4:45 a. m. hasta las 10:00 p. m. y los domingos, desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Daniella Acosta se convirtió en la primera colombiana en terminar los Six Days de Enduro. Con apenas 18 años completó la competencia con el equipo FIM Latinoamérica, que terminó quinto en la clasificación general por equipos.

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