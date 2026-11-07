Colombia se acerca a récord de ventas: Autos y Motos, 7 de noviembre de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 7 de noviembre de 2026, estos fueron los temas:



Un vehículo eléctrico de producción superó los 500 km/h . El Yangwang U9X alcanzó 503,17 kilómetros por hora en Abu Dhabi. El vehículo utiliza cuatro motores eléctricos, uno por rueda, que entregan una potencia conjunta cercana a los 3.000 caballos.

. El Yangwang U9X alcanzó 503,17 kilómetros por hora en Abu Dhabi. El vehículo utiliza cuatro motores eléctricos, uno por rueda, que entregan una potencia conjunta cercana a los 3.000 caballos. Colombia podría cerrar 2026 con un récord histórico de ventas de vehículos nuevos . Hasta octubre se habían matriculado 279.828 unidades, superando ya el total registrado durante todo 2025. Con el promedio de los primeros diez meses, el mercado podría superar incluso las 326.344 unidades de 2014, hasta ahora el mejor año de la industria.

. Hasta octubre se habían matriculado 279.828 unidades, superando ya el total registrado durante todo 2025. Con el promedio de los primeros diez meses, el mercado podría superar incluso las 326.344 unidades de 2014, hasta ahora el mejor año de la industria. Avatr inició operaciones en Colombia con dos modelos electrificados . La nueva marca del ecosistema Changan llegó de la mano del Grupo Vardí con los modelos 11 y 07, orientados al segmento de lujo.

. La nueva marca del ecosistema Changan llegó de la mano del Grupo Vardí con los modelos 11 y 07, orientados al segmento de lujo. Zeekr presentó en Colombia el nuevo 7GT . El vehículo eléctrico de alta gama con carrocería shooting brake anuncia hasta 825 kilómetros de autonomía en ciclo CLTC y un precio de entrada de $174.990.000.

. El vehículo eléctrico de alta gama con carrocería shooting brake anuncia hasta 825 kilómetros de autonomía en ciclo CLTC y un precio de entrada de $174.990.000. Scania abrió en Bogotá un centro para monitorear buses y camiones en tiempo real . La operación proyecta conectar más de 3.300 vehículos durante su primer año y analizar variables de conducción y funcionamiento. Según la compañía, el sistema puede ayudar a reducir entre 5 % y 8 % el consumo de combustible.

. La operación proyecta conectar más de 3.300 vehículos durante su primer año y analizar variables de conducción y funcionamiento. Según la compañía, el sistema puede ayudar a reducir entre 5 % y 8 % el consumo de combustible. Bucaramanga registra 46 muertes en accidentes de tránsito relacionados con motocicletas este año. Las autoridades también reportaron más de 200 siniestros donde están involucrados motociclistas que incumplieron semáforos en rojo y mantienen la preocupación por conductas riesgosas en las vías.

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