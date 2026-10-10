Honda quiere cargar carros mientras circulan: Autos y Motos, 10 de octubre de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 10 de octubre de 2026, estos fueron los temas:



Nissan presentó para Latinoamérica la nueva Frontier híbrida enchufable. La pick-up combina un motor turbo de 1,5 litros con propulsión eléctrica para entregar 350 caballos y 660 Nm de torque. Puede recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico y anuncia una autonomía combinada de 966 kilómetros.

La pick-up combina un motor turbo de 1,5 litros con propulsión eléctrica para entregar 350 caballos y 660 Nm de torque. Puede recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico y anuncia una autonomía combinada de 966 kilómetros. La nueva RAM Dakota llegó oficialmente a Colombia. La pick-up desarrollada para Latinoamérica incorpora un motor diésel de 2,2 litros, 450 Nm de torque, tracción 4x4 y bloqueo de diferencial trasero. La versión Bighorn parte de $190 millones y ya hay disponibilidad en vitrinas del país.

La pick-up desarrollada para Latinoamérica incorpora un motor diésel de 2,2 litros, 450 Nm de torque, tracción 4x4 y bloqueo de diferencial trasero. La versión Bighorn parte de $190 millones y ya hay disponibilidad en vitrinas del país. AKT alcanzó los dos millones de motocicletas ensambladas en Colombia. Después de 22 años de operación, la compañía pasó de producir alrededor de 50 unidades mensuales en sus comienzos a ensamblar cerca de 21.000 motos cada mes.

Después de 22 años de operación, la compañía pasó de producir alrededor de 50 unidades mensuales en sus comienzos a ensamblar cerca de 21.000 motos cada mes. TransMiCable de Ciudad Bolívar modificó temporalmente sus horarios por mantenimiento. Los trabajos preventivos y de infraestructura en las pilonas obligaron a ajustar la operación entre el 10 y el 12 de octubre. Los usuarios pueden utilizar servicios alimentadores y rutas zonales como alternativa.

Los trabajos preventivos y de infraestructura en las pilonas obligaron a ajustar la operación entre el 10 y el 12 de octubre. Los usuarios pueden utilizar servicios alimentadores y rutas zonales como alternativa. Honda prepara una tecnología para cargar vehículos eléctricos mientras circulan . El sistema instala unidades de transferencia inalámbrica de energía bajo el pavimento y un receptor en el vehículo. La compañía prevé comenzar pruebas en condiciones reales en 2027.

. El sistema instala unidades de transferencia inalámbrica de energía bajo el pavimento y un receptor en el vehículo. La compañía prevé comenzar pruebas en condiciones reales en 2027. Los hidroaviones regresaron a Antioquia después de 70 años . Una nueva ruta anfibia conecta Medellín con El Peñol y Guatapé en aproximadamente 18 minutos. La operación también estudia futuras conexiones hacia destinos como Mompox, Ayapel y otras zonas turísticas del país.

. Una nueva ruta anfibia conecta Medellín con El Peñol y Guatapé en aproximadamente 18 minutos. La operación también estudia futuras conexiones hacia destinos como Mompox, Ayapel y otras zonas turísticas del país. Cali inició la construcción de la estación central del MIO. El proyecto tendrá cerca de 90.000 metros cuadrados y está proyectado para movilizar a más de 90.000 pasajeros diariamente como parte de la renovación del sector de Ciudad Paraíso.

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