Honda quiere cargar carros mientras circulan: Autos y Motos, 10 de octubre de 2026

Actualizado: 10 de oct, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 10 de octubre de 2026, estos fueron los temas:
- Nissan presentó para Latinoamérica la nueva Frontier híbrida enchufable. La pick-up combina un motor turbo de 1,5 litros con propulsión eléctrica para entregar 350 caballos y 660 Nm de torque. Puede recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico y anuncia una autonomía combinada de 966 kilómetros.
- La nueva RAM Dakota llegó oficialmente a Colombia. La pick-up desarrollada para Latinoamérica incorpora un motor diésel de 2,2 litros, 450 Nm de torque, tracción 4x4 y bloqueo de diferencial trasero. La versión Bighorn parte de $190 millones y ya hay disponibilidad en vitrinas del país.
- AKT alcanzó los dos millones de motocicletas ensambladas en Colombia. Después de 22 años de operación, la compañía pasó de producir alrededor de 50 unidades mensuales en sus comienzos a ensamblar cerca de 21.000 motos cada mes.
- TransMiCable de Ciudad Bolívar modificó temporalmente sus horarios por mantenimiento. Los trabajos preventivos y de infraestructura en las pilonas obligaron a ajustar la operación entre el 10 y el 12 de octubre. Los usuarios pueden utilizar servicios alimentadores y rutas zonales como alternativa.
- Honda prepara una tecnología para cargar vehículos eléctricos mientras circulan. El sistema instala unidades de transferencia inalámbrica de energía bajo el pavimento y un receptor en el vehículo. La compañía prevé comenzar pruebas en condiciones reales en 2027.
- Los hidroaviones regresaron a Antioquia después de 70 años. Una nueva ruta anfibia conecta Medellín con El Peñol y Guatapé en aproximadamente 18 minutos. La operación también estudia futuras conexiones hacia destinos como Mompox, Ayapel y otras zonas turísticas del país.
- Cali inició la construcción de la estación central del MIO. El proyecto tendrá cerca de 90.000 metros cuadrados y está proyectado para movilizar a más de 90.000 pasajeros diariamente como parte de la renovación del sector de Ciudad Paraíso.
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