En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
UNGRD
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Honda quiere cargar carros mientras circulan: Autos y Motos, 10 de octubre de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 10 de octubre de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 10 de octubre de 2026, estos fueron los temas:

  • Nissan presentó para Latinoamérica la nueva Frontier híbrida enchufable. La pick-up combina un motor turbo de 1,5 litros con propulsión eléctrica para entregar 350 caballos y 660 Nm de torque. Puede recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico y anuncia una autonomía combinada de 966 kilómetros.
  • La nueva RAM Dakota llegó oficialmente a Colombia. La pick-up desarrollada para Latinoamérica incorpora un motor diésel de 2,2 litros, 450 Nm de torque, tracción 4x4 y bloqueo de diferencial trasero. La versión Bighorn parte de $190 millones y ya hay disponibilidad en vitrinas del país.
  • AKT alcanzó los dos millones de motocicletas ensambladas en Colombia. Después de 22 años de operación, la compañía pasó de producir alrededor de 50 unidades mensuales en sus comienzos a ensamblar cerca de 21.000 motos cada mes.
  • TransMiCable de Ciudad Bolívar modificó temporalmente sus horarios por mantenimiento. Los trabajos preventivos y de infraestructura en las pilonas obligaron a ajustar la operación entre el 10 y el 12 de octubre. Los usuarios pueden utilizar servicios alimentadores y rutas zonales como alternativa.
  • Honda prepara una tecnología para cargar vehículos eléctricos mientras circulan. El sistema instala unidades de transferencia inalámbrica de energía bajo el pavimento y un receptor en el vehículo. La compañía prevé comenzar pruebas en condiciones reales en 2027.
  • Los hidroaviones regresaron a Antioquia después de 70 años. Una nueva ruta anfibia conecta Medellín con El Peñol y Guatapé en aproximadamente 18 minutos. La operación también estudia futuras conexiones hacia destinos como Mompox, Ayapel y otras zonas turísticas del país.
  • Cali inició la construcción de la estación central del MIO. El proyecto tendrá cerca de 90.000 metros cuadrados y está proyectado para movilizar a más de 90.000 pasajeros diariamente como parte de la renovación del sector de Ciudad Paraíso.

Escuche el programa completo aquí:

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad