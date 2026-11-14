Un carro volador sorprende en el Salón del Automóvil: Autos y Motos, 14 de noviembre de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 14 de noviembre de 2026, estos fueron los temas:



XPeng exhibió en Colombia su vehículo volador X2 : el prototipo es 100 % eléctrico, despega y aterriza verticalmente y tiene capacidad para vuelos de aproximadamente 35 minutos, alcanzando alturas de hasta un kilómetro. La marca lo utiliza para mostrar parte de las tecnologías que desarrolla de cara a nuevas formas de movilidad.

: el prototipo es 100 % eléctrico, despega y aterriza verticalmente y tiene capacidad para vuelos de aproximadamente 35 minutos, alcanzando alturas de hasta un kilómetro. La marca lo utiliza para mostrar parte de las tecnologías que desarrolla de cara a nuevas formas de movilidad. GWM presentó en Colombia la Tank 700 Hi4-T : la camioneta híbrida enchufable entrega 529 caballos de potencia y 800 Nm de torque, puede recorrer hasta 105 kilómetros únicamente con electricidad y supera los 1.000 kilómetros de autonomía combinada.

: la camioneta híbrida enchufable entrega 529 caballos de potencia y 800 Nm de torque, puede recorrer hasta 105 kilómetros únicamente con electricidad y supera los 1.000 kilómetros de autonomía combinada. La cadena de autopartes movió cerca de $49,55 billones durante 2025: el balance de Asopartes reportó un crecimiento del 15,6 % frente al año anterior . Además, las ventas reales de partes, piezas y accesorios aumentaron 8,9 % entre julio de 2025 y junio de 2026.

. Además, las ventas reales de partes, piezas y accesorios aumentaron 8,9 % entre julio de 2025 y junio de 2026. Óscar Tunjo comenzó con victoria la temporada del Asian Le Mans Series : el colombiano ganó en Paul Ricard después de que su equipo lograra recuperarse de la pérdida de una rueda y acertara con una estrategia de neumáticos slick. Con el resultado comenzó como líder de su clasificación.

: el colombiano ganó en Paul Ricard después de que su equipo lograra recuperarse de la pérdida de una rueda y acertara con una estrategia de neumáticos slick. Con el resultado comenzó como líder de su clasificación. Santander declaró calamidad pública por una falla geológica que afecta un corredor vial : en el sector de Paso Malo hay daños en aproximadamente 200 metros de la vía y afectaciones a cerca de 100 viviendas. En Simacota, otra carretera permanece hundida y más de 150 familias campesinas llevan dos semanas incomunicadas.

: en el sector de Paso Malo hay daños en aproximadamente 200 metros de la vía y afectaciones a cerca de 100 viviendas. En Simacota, otra carretera permanece hundida y más de 150 familias campesinas llevan dos semanas incomunicadas. Arrancaron las obras en los 21 frentes de la doble calzada Buga–Buenaventura: después de tres años de dificultades administrativas, prediales y sociales, todo el corredor de 128 kilómetros quedó en construcción. El proyecto busca reducir cerca de 40 minutos los recorridos hacia el puerto de Buenaventura.

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