En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Vuelos en Estados Unidos
Fondo Milagro
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Autos y Motos  / Un carro volador sorprende en el Salón del Automóvil: Autos y Motos, 14 de noviembre de 2026

Un carro volador sorprende en el Salón del Automóvil: Autos y Motos, 14 de noviembre de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 14 de noviembre de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 14 de noviembre de 2026, estos fueron los temas:

  • XPeng exhibió en Colombia su vehículo volador X2: el prototipo es 100 % eléctrico, despega y aterriza verticalmente y tiene capacidad para vuelos de aproximadamente 35 minutos, alcanzando alturas de hasta un kilómetro. La marca lo utiliza para mostrar parte de las tecnologías que desarrolla de cara a nuevas formas de movilidad.
  • GWM presentó en Colombia la Tank 700 Hi4-T: la camioneta híbrida enchufable entrega 529 caballos de potencia y 800 Nm de torque, puede recorrer hasta 105 kilómetros únicamente con electricidad y supera los 1.000 kilómetros de autonomía combinada.
  • La cadena de autopartes movió cerca de $49,55 billones durante 2025: el balance de Asopartes reportó un crecimiento del 15,6 % frente al año anterior. Además, las ventas reales de partes, piezas y accesorios aumentaron 8,9 % entre julio de 2025 y junio de 2026.
  • Óscar Tunjo comenzó con victoria la temporada del Asian Le Mans Series: el colombiano ganó en Paul Ricard después de que su equipo lograra recuperarse de la pérdida de una rueda y acertara con una estrategia de neumáticos slick. Con el resultado comenzó como líder de su clasificación.
  • Santander declaró calamidad pública por una falla geológica que afecta un corredor vial: en el sector de Paso Malo hay daños en aproximadamente 200 metros de la vía y afectaciones a cerca de 100 viviendas. En Simacota, otra carretera permanece hundida y más de 150 familias campesinas llevan dos semanas incomunicadas.
  • Arrancaron las obras en los 21 frentes de la doble calzada Buga–Buenaventura: después de tres años de dificultades administrativas, prediales y sociales, todo el corredor de 128 kilómetros quedó en construcción. El proyecto busca reducir cerca de 40 minutos los recorridos hacia el puerto de Buenaventura.

Escuche el programa completo aquí:

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad