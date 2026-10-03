Vehículos electrificados superan a los de combustión: Autos y Motos, 3 de octubre de 2026

Actualizado: 3 de oct, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 3 de octubre de 2026, estos fueron los temas:
- Los vehículos electrificados superaron por primera vez a los de combustión en las matrículas mensuales del país. Septiembre cerró con más de 33.800 vehículos nuevos registrados y más de la mitad correspondió a eléctricos e híbridos. Además, el mes marcó máximos históricos para ambas tecnologías.
- BMW presentó en Colombia la nueva iX3 100 % eléctrica. El modelo estrena una nueva etapa de diseño y tecnología para la marca. BMW anticipó además una renovación de su portafolio con más de 30 lanzamientos globales durante los próximos dos años.
- Mazda estrenó en Colombia la nueva generación de la CX-5, el SUV llega en cuatro versiones y toda la gama incorpora un motor de 2,5 litros acompañado por un sistema mild hybrid de 24 voltios.
- Cali estrenó tecnología para controlar la velocidad durante la noche, la Secretaría de Movilidad incorporó un equipo que permite medir la velocidad de los vehículos en horario nocturno y anunció que reforzará los operativos contra el exceso de velocidad.
- Barranquilla habilitó un trámite completamente en línea para retirar vehículos inmovilizados. Los ciudadanos pueden solicitar la salida del automotor, cargar los documentos, consultar el estado del proceso y realizar el pago por internet. La herramienta está disponible inicialmente para 10 tipos de infracciones.
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