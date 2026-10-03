Vehículos electrificados superan a los de combustión: Autos y Motos, 3 de octubre de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 3 de octubre de 2026, estos fueron los temas:



Los vehículos electrificados superaron por primera vez a los de combustión en las matrículas mensuales del país. Septiembre cerró con más de 33.800 vehículos nuevos registrados y más de la mitad correspondió a eléctricos e híbridos. Además, el mes marcó máximos históricos para ambas tecnologías.

Septiembre cerró con más de 33.800 vehículos nuevos registrados y más de la mitad correspondió a eléctricos e híbridos. Además, el mes marcó máximos históricos para ambas tecnologías. BMW presentó en Colombia la nueva iX3 100 % eléctrica. El modelo estrena una nueva etapa de diseño y tecnología para la marca. BMW anticipó además una renovación de su portafolio con más de 30 lanzamientos globales durante los próximos dos años.

El modelo estrena una nueva etapa de diseño y tecnología para la marca. BMW anticipó además una renovación de su portafolio con más de 30 lanzamientos globales durante los próximos dos años. Mazda estrenó en Colombia la nueva generación de la CX-5 , el SUV llega en cuatro versiones y toda la gama incorpora un motor de 2,5 litros acompañado por un sistema mild hybrid de 24 voltios.

, el SUV llega en cuatro versiones y toda la gama incorpora un motor de 2,5 litros acompañado por un sistema mild hybrid de 24 voltios. Cali estrenó tecnología para controlar la velocidad durante la noche , la Secretaría de Movilidad incorporó un equipo que permite medir la velocidad de los vehículos en horario nocturno y anunció que reforzará los operativos contra el exceso de velocidad.

, la Secretaría de Movilidad incorporó un equipo que permite medir la velocidad de los vehículos en horario nocturno y anunció que reforzará los operativos contra el exceso de velocidad. Barranquilla habilitó un trámite completamente en línea para retirar vehículos inmovilizados. Los ciudadanos pueden solicitar la salida del automotor, cargar los documentos, consultar el estado del proceso y realizar el pago por internet. La herramienta está disponible inicialmente para 10 tipos de infracciones.

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