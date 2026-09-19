Vía Suba-Cota avanza para destrabar su construcción: Autos y Motos, 19 de septiembre de 2026

Actualizado: 19 de sept, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 19 de septiembre de 2026, estos fueron los temas:
- El TransMiCable de San Cristóbal completó sus pruebas y entró en fase de alistamiento, el proyecto alcanza un avance del 93,9 %, tendrá 144 cabinas y busca reducir recorridos que actualmente toman cerca de 50 minutos a unos 10 minutos. Se estima que movilizará alrededor de 34.000 pasajeros diarios.
- TransMilenio incorporará 269 nuevos buses eléctricos en 2027, la nueva flota estará compuesta por 157 articulados y 112 biarticulados y aumentaría en 12 % la capacidad del sistema troncal. Con estas unidades, Bogotá superaría los 2.000 buses eléctricos en operación.
- Los vehículos mild hybrid quedaron por fuera de determinados incentivos tributarios para tecnologías limpias. Los beneficios contemplan eléctricos, híbridos completos e híbridos enchufables, mientras los híbridos ligeros no podrán solicitar el certificado correspondiente para acceder a esas ventajas. Esto no implica, por ejemplo, que pierdan beneficios como la excepción al pico y placa.
- Avanza el trámite para destrabar la construcción de la vía Suba-Cota, el proyecto contempla una doble calzada de 5,7 kilómetros, un nuevo puente sobre el río Bogotá y una inversión estimada en $1,3 billones. La vía beneficiaría a habitantes de Suba y Cota y tendría un plazo de ejecución cercano a cuatro años.
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