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Vía Suba-Cota avanza para destrabar su construcción: Autos y Motos, 19 de septiembre de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 19 de septiembre de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 19 de septiembre de 2026, estos fueron los temas:

  • El TransMiCable de San Cristóbal completó sus pruebas y entró en fase de alistamiento, el proyecto alcanza un avance del 93,9 %, tendrá 144 cabinas y busca reducir recorridos que actualmente toman cerca de 50 minutos a unos 10 minutos. Se estima que movilizará alrededor de 34.000 pasajeros diarios.
  • TransMilenio incorporará 269 nuevos buses eléctricos en 2027, la nueva flota estará compuesta por 157 articulados y 112 biarticulados y aumentaría en 12 % la capacidad del sistema troncal. Con estas unidades, Bogotá superaría los 2.000 buses eléctricos en operación.
  • Los vehículos mild hybrid quedaron por fuera de determinados incentivos tributarios para tecnologías limpias. Los beneficios contemplan eléctricos, híbridos completos e híbridos enchufables, mientras los híbridos ligeros no podrán solicitar el certificado correspondiente para acceder a esas ventajas. Esto no implica, por ejemplo, que pierdan beneficios como la excepción al pico y placa.
  • Avanza el trámite para destrabar la construcción de la vía Suba-Cota, el proyecto contempla una doble calzada de 5,7 kilómetros, un nuevo puente sobre el río Bogotá y una inversión estimada en $1,3 billones. La vía beneficiaría a habitantes de Suba y Cota y tendría un plazo de ejecución cercano a cuatro años.

Escuche el programa completo aquí:

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