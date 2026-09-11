Bla Bla Blu, programa completo del 10 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 10 de septiembre de 2026:



'Tarsicio Maya', interpretado por Diego Briceno, contó detalles de su show "Los Andropáusicos", el cual se podrá disfrutar el 17 de septiembre en el Teatro Gimnasio Moderno de Bogotá. Además, habló de su participación en el programa Voz Populi de Blu Radio.

el cual se podrá disfrutar el 17 de septiembre en el Teatro Gimnasio Moderno de Bogotá. Además, habló de su participación en el programa Voz Populi de Blu Radio. Sigifredo Turga, creador y director de 'Hoy es Salsa', realizó un especial de batalla musical entre dos importante géneros: salsa vs. merengue.