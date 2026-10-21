Bla Bla Blu, programa completo del 20 de octubre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 20 de octubre de 2026:



El cantante y compositor de Guayacán Orquesta, Nino Caicedo, habló se su nuevo álbum, destacando la canción 'Everybody wants salsa'.Además, recalcó la importancia de apoyar la economía en el Valle luego del terremoto que sucedió el 10 de agosto en el país.

habló se su nuevo álbum, destacando la canción 'Everybody wants salsa'.Además, recalcó la importancia de apoyar la economía en el Valle luego del terremoto que sucedió el 10 de agosto en el país. El astrónomo Germán Puerta contó la historia de la paradoja de Fermi. Además, se le preguntó a los oyentes: ¿Cree usted que hay civilizaciones inteligentes en otros mundos?