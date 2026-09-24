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Bla Bla Blu, programa completo del 23 de septiembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 23 de septiembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:

  • El grupo de pop-rock colombiano 'Compañía Iliminata' contaron cómo nacieron algunas de sus canciones más icónicas. Además, hablaron sobre cómo su música al inicio solo sonaba en emisoras especializadas en baladas.
  • El creador de contenido "Sin Rol Específico", Thomás Pérez, dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una historia de la calle en un contenido que conecte con la audiencia.

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