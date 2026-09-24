Bla Bla Blu, programa completo del 23 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:



El grupo de pop-rock colombiano 'Compañía Iliminata' contaron cómo nacieron algunas de sus canciones más icónicas . Además, hablaron sobre cómo su música al inicio solo sonaba en emisoras especializadas en baladas.

. Además, hablaron sobre cómo su música al inicio solo sonaba en emisoras especializadas en baladas. El creador de contenido "Sin Rol Específico", Thomás Pérez, dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una historia de la calle en un contenido que conecte con la audiencia.