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Bla Bla Blu, programa completo del 27 de octubre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 27 de octubre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 27 de octubre de 2026:

  • El actor Camilo Sáenz habló sobre su participación en 'La Mujer Prohibida', serie que se puede disfrutar en Netflix. Por otro lado, destacó los cambios de vivir en La Calera en comparación con Bogotá y su ritmo acelerado.
  • El astrónomo Germán Puerta contó cómo es la exploración interplanetaria. Además, se le preguntó a los oyentes si sabían que actualmente en Marte hay tres rovers, robots exploradores.

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