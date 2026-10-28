Bla Bla Blu, programa completo del 27 de octubre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 27 de octubre de 2026:



El actor Camilo Sáenz habló sobre su participación en 'La Mujer Prohibida', serie que se puede disfrutar en Netflix. Por otro lado, destacó los cambios de vivir en La Calera en comparación con Bogotá y su ritmo acelerado.

serie que se puede disfrutar en Netflix. Por otro lado, destacó los cambios de vivir en La Calera en comparación con Bogotá y su ritmo acelerado. El astrónomo Germán Puerta contó cómo es la exploración interplanetaria. Además, se le preguntó a los oyentes si sabían que actualmente en Marte hay tres rovers, robots exploradores.