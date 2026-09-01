Bla Bla Blu, programa completo del 31 de agosto de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 31 de agosto de 2026:

Charly Martínez y Willy Rendón, integrantes de la 'Bandaparranda', hablaron de su más reciente lanzamiento 'Las Brisas del Pamplonita'. Además, contaron que en Cúcuta grabarán el video de esa canción.

hablaron de su más reciente lanzamiento 'Las Brisas del Pamplonita'. Además, contaron que en Cúcuta grabarán el video de esa canción. En la sección 'Historias que merecen ser contadas', el influenciador Daniel Cabrera relató las aventuras que vivió al darle la vuelta al mundo en su motocicleta.