Bla Bla Blu, programa completo del 31 de agosto de 2026

Actualizado: 1 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 31 de agosto de 2026:
- Charly Martínez y Willy Rendón, integrantes de la 'Bandaparranda', hablaron de su más reciente lanzamiento 'Las Brisas del Pamplonita'. Además, contaron que en Cúcuta grabarán el video de esa canción.
- En la sección 'Historias que merecen ser contadas', el influenciador Daniel Cabrera relató las aventuras que vivió al darle la vuelta al mundo en su motocicleta.
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