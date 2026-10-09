Bla Bla Blu, programa completo del 8 de octubre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 8 de octubre de 2026:



El actor Alejandro Arango, también conocido como Alejo Cupido, habló sobre el show que tendrá el 24 de octubre en la Cervecería Gigante. Además, realizó algunos chistes con reconocidos personajes del país.

Además, realizó algunos chistes con reconocidos personajes del país. Andrés Medina, productor de Voz Populi y tiktoker musical @andresalaire, realizó un especial #TBT sobre esos boleros inolvidables y le preguntó a los oyentes cuál canción dedicaría de este género musical.