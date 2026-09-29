La próxima Eliminatoria en Conmebol: 29 septiembre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 29 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:
- La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Paraguay en Nueva Jersey. El equipo entrenó en Filadelfia y Néstor Lorenzo volvió a ser hermético en cuanto a la parte táctica de la práctica. Richard Ríos trabajó con una máscara protectora después de un procedimiento funcional en la nariz, mientras Matías Orozco y Juan Manuel Rengifo aparecen entre los jóvenes que buscan minutos en este nuevo ciclo.
- La próxima Eliminatoria Sudamericana mantendría a las 10 selecciones y las 18 fechas, pese a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2030 por ser subsedes. Para las otras siete selecciones quedarían tres cupos directos y uno al repechaje. La decisión de mantener a los diez equipos responde principalmente al peso económico de la taquilla y los derechos de televisión para las federaciones.
- El Salvador cayó 6-0 ante Guatemala por la Liga de Naciones de Concacaf y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez calificó el resultado como “saca técnicos”. El entrenador colombiano asumió la responsabilidad por la goleada y señaló que el equipo fue superado en actitud, velocidad y personalidad.
- Sebastián Oliveros dejó de ser técnico del Deportes Tolima pese a tener al equipo séptimo en la Liga Colombiana. El entrenador explicó que quería continuar, pero el club tomó otra decisión. Reconoció que habría cambiado la rotación utilizada ante Deportes Quindío en Copa y sostuvo que los objetivos trazados incluían llegar a 40 puntos, clasificar a torneo internacional y pelear por un lugar en la final.
- Argentina comienza a preparar una nueva etapa sin Lionel Messi como referente y titular. Lionel Scaloni trabaja con nombres como Nico Paz y Matías Soulé, mientras Lautaro Martínez y Julián Álvarez aparecen juntos en ataque. Cristian Romero asumirá la capitanía cuando Messi no esté y Scaloni confirmó que ya comenzaron las conversaciones para extender su continuidad al frente de la selección.
- Juan Guillermo Cuadrado está listo para tener sus primeros minutos con Millonarios frente a Independiente Medellín. Alberto Gamero aseguró que el jugador está en buenas condiciones después de varios meses sin competencia. En el DIM no estará Juan Fernando Quintero por lesión y Jackson Martínez será presentado ante la hinchada antes del partido, aunque todavía no está convocado para jugar.
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