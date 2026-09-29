La próxima Eliminatoria en Conmebol: 29 septiembre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Paraguay en Nueva Jersey. El equipo entrenó en Filadelfia y Néstor Lorenzo volvió a ser hermético en cuanto a la parte táctica de la práctica . Richard Ríos trabajó con una máscara protectora después de un procedimiento funcional en la nariz, mientras Matías Orozco y Juan Manuel Rengifo aparecen entre los jóvenes que buscan minutos en este nuevo ciclo.

. Richard Ríos trabajó con una máscara protectora después de un procedimiento funcional en la nariz, mientras Matías Orozco y Juan Manuel Rengifo aparecen entre los jóvenes que buscan minutos en este nuevo ciclo. La próxima Eliminatoria Sudamericana mantendría a las 10 selecciones y las 18 fechas, pese a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2030 por ser subsedes . Para las otras siete selecciones quedarían tres cupos directos y uno al repechaje. La decisión de mantener a los diez equipos responde principalmente al peso económico de la taquilla y los derechos de televisión para las federaciones.

. Para las otras siete selecciones quedarían tres cupos directos y uno al repechaje. La decisión de mantener a los diez equipos responde principalmente al peso económico de la taquilla y los derechos de televisión para las federaciones. El Salvador cayó 6-0 ante Guatemala por la Liga de Naciones de Concacaf y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez calificó el resultado como “saca técnicos” . El entrenador colombiano asumió la responsabilidad por la goleada y señaló que el equipo fue superado en actitud, velocidad y personalidad.

. El entrenador colombiano asumió la responsabilidad por la goleada y señaló que el equipo fue superado en actitud, velocidad y personalidad. Sebastián Oliveros dejó de ser técnico del Deportes Tolima pese a tener al equipo séptimo en la Liga Colombiana . El entrenador explicó que quería continuar, pero el club tomó otra decisión. Reconoció que habría cambiado la rotación utilizada ante Deportes Quindío en Copa y sostuvo que los objetivos trazados incluían llegar a 40 puntos, clasificar a torneo internacional y pelear por un lugar en la final.

. El entrenador explicó que quería continuar, pero el club tomó otra decisión. Reconoció que habría cambiado la rotación utilizada ante Deportes Quindío en Copa y sostuvo que los objetivos trazados incluían llegar a 40 puntos, clasificar a torneo internacional y pelear por un lugar en la final. Argentina comienza a preparar una nueva etapa sin Lionel Messi como referente y titular . Lionel Scaloni trabaja con nombres como Nico Paz y Matías Soulé, mientras Lautaro Martínez y Julián Álvarez aparecen juntos en ataque. Cristian Romero asumirá la capitanía cuando Messi no esté y Scaloni confirmó que ya comenzaron las conversaciones para extender su continuidad al frente de la selección.

. Lionel Scaloni trabaja con nombres como Nico Paz y Matías Soulé, mientras Lautaro Martínez y Julián Álvarez aparecen juntos en ataque. Cristian Romero asumirá la capitanía cuando Messi no esté y Scaloni confirmó que ya comenzaron las conversaciones para extender su continuidad al frente de la selección. Juan Guillermo Cuadrado está listo para tener sus primeros minutos con Millonarios frente a Independiente Medellín. Alberto Gamero aseguró que el jugador está en buenas condiciones después de varios meses sin competencia. En el DIM no estará Juan Fernando Quintero por lesión y Jackson Martínez será presentado ante la hinchada antes del partido, aunque todavía no está convocado para jugar.

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