Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:



Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla . El conjunto argentino consiguió el título con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, en una final en la que Sebastián Villa fue protagonista y participó en la jugada del segundo tanto.

. El conjunto argentino consiguió el título con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, en una final en la que Sebastián Villa fue protagonista y participó en la jugada del segundo tanto. Hubo polémica en la expulsión de Felipe Marín, jugador de Atlético Nacional durante el partido contra Once Caldas . Se publicaron los audios del VAR correspondientes a la tarjeta roja mostrada por Jhon Ospina. Según el material, la acción merecía tarjeta amarilla por un roce y el VAR recomendó al juez revisar su decisión. Sin embargo, después de observar las imágenes, Ospina mantuvo la expulsión.

. Se publicaron los audios del VAR correspondientes a la tarjeta roja mostrada por Jhon Ospina. Según el material, la acción merecía tarjeta amarilla por un roce y el VAR recomendó al juez revisar su decisión. Sin embargo, después de observar las imágenes, Ospina mantuvo la expulsión. Fernando Salazar, accionista de Águilas Doradas, pidió una reforma urgente del arbitraje colombiano y confirmó que el tema será llevado a una asamblea de Dimayor. El dirigente aseguró que hace aproximadamente diez años su club presentó una propuesta para profesionalizar a los árbitros y mejorar sus condiciones laborales, pero que esta no ha sido atendida. También reveló que Águilas solicitó previamente una veeduría especial sobre Jhon Ospina por su actuación frente a Once Caldas.

El dirigente aseguró que hace aproximadamente diez años su club presentó una propuesta para profesionalizar a los árbitros y mejorar sus condiciones laborales, pero que esta no ha sido atendida. También reveló que Águilas solicitó previamente una veeduría especial sobre Jhon Ospina por su actuación frente a Once Caldas. Independiente Medellín se pronunció sobre la designación arbitral para el clásico frente a Atlético Nacional, en medio de la controversia por los audios del VAR . El equipo antioqueño publicó un comunicado en el que expresó su confianza en Carlos Betancur, árbitro designado para el compromiso del miércoles. Durante el programa se debatió si estos pronunciamientos buscan ejercer presión sobre los jueces antes de los partidos.

. El equipo antioqueño publicó un comunicado en el que expresó su confianza en Carlos Betancur, árbitro designado para el compromiso del miércoles. Durante el programa se debatió si estos pronunciamientos buscan ejercer presión sobre los jueces antes de los partidos. Mauricio ‘Chicho’ Serna celebró el título de Boca Juniors en la Copa Sudamericana y pidió una nueva oportunidad para Sebastián Villa en la Selección Colombia . El exfutbolista destacó el trabajo del entrenador Rodolfo Arruabarrena y reveló que recomendó personalmente a Álvaro Montero para llegar al conjunto argentino, convencido de que podía convertirse en figura. También aseguró que Villa fue uno de los jugadores más destacados de la final y que tiene las condiciones para reemplazar a Luis Díaz en la selección, por lo que considera que merece una nueva convocatoria.

. El exfutbolista destacó el trabajo del entrenador Rodolfo Arruabarrena y reveló que recomendó personalmente a Álvaro Montero para llegar al conjunto argentino, convencido de que podía convertirse en figura. También aseguró que Villa fue uno de los jugadores más destacados de la final y que tiene las condiciones para reemplazar a Luis Díaz en la selección, por lo que considera que merece una nueva convocatoria. La Selección Colombia Sub-17 se prepara para enfrentar a Honduras después de comenzar el Mundial de Catar con una victoria sobre Japón. El equipo dirigido por Freddy Hurtado podría presentar algunas modificaciones en su alineación para el compromiso del martes 24 de noviembre. El entrenador destacó que sus jugadores están acostumbrados a competir con pocos días de recuperación y aseguró que el grupo ya está concentrado en su siguiente rival.

El equipo dirigido por Freddy Hurtado podría presentar algunas modificaciones en su alineación para el compromiso del martes 24 de noviembre. El entrenador destacó que sus jugadores están acostumbrados a competir con pocos días de recuperación y aseguró que el grupo ya está concentrado en su siguiente rival. Varios futbolistas colombianos fueron protagonistas con goles en el fútbol internacional durante el fin de semana. Jhon Jáder Durán marcó en la victoria del Benfica por la Copa de Portugal, Jhon Córdoba anotó para Krasnodar en Rusia y Camilo Durán volvió a celebrar con Celtic en Escocia. Juan David Cabal también consiguió un gol con Juventus después de casi once meses sin marcar. En Estados Unidos, Édier Ocampo anotó y asistió para Vancouver Whitecaps, mientras que Jhon Arias marcó con Palmeiras y Jaminton Campaz fue protagonista de la clasificación de Rosario Central en Argentina.

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