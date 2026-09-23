Corea del Norte eliminó a Colombia: 23 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



La Selección Colombia femenina Sub-20 perdió ante Corea del Norte y disputará el tercer puesto del Mundial contra Italia . El equipo de Carlos Paniagua quedó por fuera de la final, pero todavía puede conseguir el primer podio mundialista en esta categoría.

. El equipo de Carlos Paniagua quedó por fuera de la final, pero todavía puede conseguir el primer podio mundialista en esta categoría. Carlos Paniagua aseguró que el objetivo inmediato es recuperar anímica y físicamente al equipo para enfrentar a Italia . El técnico destacó el carácter de sus jugadoras, confirmó el regreso de Juana Ortegón y sostuvo que el fútbol femenino colombiano necesita una liga más sólida y mayor competencia internacional para seguir creciendo.

. El técnico destacó el carácter de sus jugadoras, confirmó el regreso de Juana Ortegón y sostuvo que el fútbol femenino colombiano necesita una liga más sólida y mayor competencia internacional para seguir creciendo. Néstor Lorenzo aseguró que Colombia mantendrá la idea y el estilo del proceso anterior pese a las salidas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero . El entrenador reconoció que ya no cuenta con un ‘10’ de esas características, pero considera que existen otros futbolistas capaces de asumir la organización del juego.

. El entrenador reconoció que ya no cuenta con un ‘10’ de esas características, pero considera que existen otros futbolistas capaces de asumir la organización del juego. Deportivo Cali venció 1-0 a Santa Fe en El Campín y llegó a tres triunfos consecutivos . Rafael Dudamel destacó el respaldo de los dirigentes durante el momento más complicado del semestre, mientras Hugo Rodallega lamentó las opciones que no pudo convertir para el conjunto cardenal.

. Rafael Dudamel destacó el respaldo de los dirigentes durante el momento más complicado del semestre, mientras Hugo Rodallega lamentó las opciones que no pudo convertir para el conjunto cardenal. Medellín derrotó 2-1 a Jaguares, pero quedó pendiente del estado físico de Juan Fernando Quintero . El volante terminó con una molestia muscular y fue sometido a pruebas diagnósticas para determinar el alcance de la lesión y su disponibilidad para los próximos partidos.

. El volante terminó con una molestia muscular y fue sometido a pruebas diagnósticas para determinar el alcance de la lesión y su disponibilidad para los próximos partidos. Atlético Nacional y Chapecoense jugarán este sábado un amistoso conmemorativo en el Atanasio Girardot. Israel da Silva, uno de los promotores del evento, explicó que el encuentro busca rendir homenaje a las víctimas de la tragedia aérea de 2016 y mantener los vínculos creados entre Medellín, La Unión y el club brasileño.

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