Cuartos de Champions: 14 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 14 de abril de 2026:



Comienzan los partidos de vuelta de la UEFA Champions League con los duelos Atlético de Madrid vs. Barcelona y Liverpool vs. PSG.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún , habló en el Concejo de Bogotá sobre el ambiente en la Federación tras las derrotas ante Croacia y Francia.

, habló en el Concejo de Bogotá sobre el ambiente en la Federación tras las derrotas ante Croacia y Francia. El psiquiatra Carlos Palacios analizó la mentalidad negativa que rodea al Medellín y a la hinchada de cara a los próximos partidos.

Junior de Barranquilla enfrentará a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, mientras Tolima visitará a Nacional de Uruguay. Escuche el programa completo aquí: