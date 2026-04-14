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Cuartos de Champions: 14 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 14 de abril de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 14 de abril de 2026:

  • Comienzan los partidos de vuelta de la UEFA Champions League con los duelos Atlético de Madrid vs. Barcelona y Liverpool vs. PSG.
  • El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló en el Concejo de Bogotá sobre el ambiente en la Federación tras las derrotas ante Croacia y Francia.
  • El psiquiatra Carlos Palacios analizó la mentalidad negativa que rodea al Medellín y a la hinchada de cara a los próximos partidos.

  • Junior de Barranquilla enfrentará a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, mientras Tolima visitará a Nacional de Uruguay.

    Escuche el programa completo aquí:

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