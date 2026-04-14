Cuartos de Champions: 14 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 14 de abr, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 14 de abril de 2026:
- Comienzan los partidos de vuelta de la UEFA Champions League con los duelos Atlético de Madrid vs. Barcelona y Liverpool vs. PSG.
- El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló en el Concejo de Bogotá sobre el ambiente en la Federación tras las derrotas ante Croacia y Francia.
- El psiquiatra Carlos Palacios analizó la mentalidad negativa que rodea al Medellín y a la hinchada de cara a los próximos partidos.
Junior de Barranquilla enfrentará a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, mientras Tolima visitará a Nacional de Uruguay.
Escuche el programa completo aquí: