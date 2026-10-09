El fútbol colombiano despide a Vilarete: 9 de octubre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Falleció Eduardo Emilio Vilarete, histórico delantero del fútbol colombiano, quien pasó por Atlético Nacional, Unión Magdalena, Bucaramanga, Tolima y la Selección Colombia , y tenía una extraordinaria capacidad para el juego aéreo. Luis Fernando Suárez recordó su etapa como compañero suyo en Nacional y José Joaquín Torres destacó su carácter y comportamiento dentro de la cancha.

, y tenía una extraordinaria capacidad para el juego aéreo. Luis Fernando Suárez recordó su etapa como compañero suyo en Nacional y José Joaquín Torres destacó su carácter y comportamiento dentro de la cancha. Atlético Nacional y Deportes Tolima empataron 0-0 . El pijao dejó una mejor imagen en el inicio de la etapa de Luis Fernando Suárez y se mantiene dentro de los ocho, mientras el verdolaga tuvo dificultades para generar y concretar opciones pese a juntar a James Rodríguez y Edwin Cardona. Franco Armani y Neto Volpi estuvieron entre las figuras del encuentro.

. El pijao dejó una mejor imagen en el inicio de la etapa de Luis Fernando Suárez y se mantiene dentro de los ocho, mientras el verdolaga tuvo dificultades para generar y concretar opciones pese a juntar a James Rodríguez y Edwin Cardona. Franco Armani y Neto Volpi estuvieron entre las figuras del encuentro. Millonarios empató 1-1 con Fortaleza y volvió a dejar puntos sobre el final. Alberto Gamero atribuyó el empate a una desconcentración defensiva y cuestionó la expulsión de Francisco Chaverra, mientras Juan Guillermo Cuadrado continúa sumando minutos en su adaptación al equipo.

Alberto Gamero atribuyó el empate a una desconcentración defensiva y cuestionó la expulsión de Francisco Chaverra, mientras Juan Guillermo Cuadrado continúa sumando minutos en su adaptación al equipo. Luis Javier Suárez necesitó apenas ocho minutos para marcar con Sporting de Lisboa . El colombiano comenzó como suplente tras regresar de la selección y entró en el segundo tiempo para anotar de cabeza el 1-1 y comenzar la remontada de su equipo que terminaría venciendo 3-1.

. El colombiano comenzó como suplente tras regresar de la selección y entró en el segundo tiempo para anotar de cabeza el 1-1 y comenzar la remontada de su equipo que terminaría venciendo 3-1. América de Cali sigue al frente de la liga colombiana con 27 puntos. Tolima permanece octavo con 20 y le sacó cinco unidades al Cúcuta, mientras Millonarios suma 22 pero ha disputado más partidos que varios de sus competidores directos por la clasificación.

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