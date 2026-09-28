FCF rechaza injerencia arbitral: 28 septiembre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:



La Selección Colombia inició su nuevo ciclo con un empate ante México y ya prepara el partido contra Paraguay. Néstor Lorenzo reconoció que el rival superó al equipo durante buena parte del primer tiempo, pero el combinado nacional mejoró después del descanso. El técnico destacó que los errores detectados son corregibles y valoró el ingreso de los nuevos convocados.

Néstor Lorenzo reconoció que el rival superó al equipo durante buena parte del primer tiempo, pero el combinado nacional mejoró después del descanso. El técnico destacó que los errores detectados son corregibles y valoró el ingreso de los nuevos convocados. Yáser Asprilla dejó buenas sensaciones y aparece como una de las alternativas para darle mayor creatividad al mediocampo. Durante el programa se mencionó que Colombia cambió positivamente con su ingreso y que Lorenzo deberá encontrar un funcionamiento menos dependiente de un único conductor tras las salidas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Durante el programa se mencionó que Colombia cambió positivamente con su ingreso y que Lorenzo deberá encontrar un funcionamiento menos dependiente de un único conductor tras las salidas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Osvaldo Hernández, editor de deportes de La Patria reveló detalles de una investigación sobre el arbitraje colombiano. Según sus fuentes, Ramón Jesurún habría modificado las designaciones de Wilmar Roldán y Javier Villa para dos partidos de la Liga Colombiana y también habría intervenido en la autorización internacional de Nicolás Gallo. Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol rechazó categóricamente que Jesurún o terceros hayan intervenido en las designaciones arbitrales y aseguró que esas decisiones corresponden a la Comisión Arbitral Nacional.

Según sus fuentes, Ramón Jesurún habría modificado las designaciones de Wilmar Roldán y Javier Villa para dos partidos de la Liga Colombiana y también habría intervenido en la autorización internacional de Nicolás Gallo. Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol rechazó categóricamente que Jesurún o terceros hayan intervenido en las designaciones arbitrales y aseguró que esas decisiones corresponden a la Comisión Arbitral Nacional. Dos nuevos entrenadores dejaron sus cargos en la Liga Colombiana. Hernán Darío Herrera terminó su ciclo en Once Caldas y también salió Hubert Bodhert de Jaguares, con lo que ya son siete los cambios de técnico durante el semestre.

Hernán Darío Herrera terminó su ciclo en Once Caldas y también salió Hubert Bodhert de Jaguares, con lo que ya son siete los cambios de técnico durante el semestre. La Selección Colombia femenina Sub-20 terminó tercera en el Mundial de Polonia . El equipo de Carlos Paniagua consiguió su primer podio en esta categoría después vencer por penaltis a Italia en el partido por el tercer puesto. España se quedó con el título tras vencer a Corea del Norte en la final.

. El equipo de Carlos Paniagua consiguió su primer podio en esta categoría después vencer por penaltis a Italia en el partido por el tercer puesto. España se quedó con el título tras vencer a Corea del Norte en la final. Deportivo Cali se coronó tricampeón de la Liga Femenina y amplió su dominio en el fútbol colombiano. Tras el título surgió una controversia por el premio económico, pues la capitana Jessica Bermeo explicó que las jugadoras no recibirán el 100 % del monto otorgado al campeón, mientras la gerencia del equipo aseguró que el porcentaje ya había sido acordado con las futbolistas y que una parte del dinero será reinvertida para sostener el proyecto femenino.

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