Final de sudamericana sigue en Barranquilla: 24 septiembre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan en el Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga Colombiana . James Rodríguez fue convocado y podría disputar su primer partido como verdolaga en Medellín, mientras Juan Guillermo Cuadrado quedó por fuera de la nómina de Millonarios hasta que complete su puesta a punto.

. fue convocado y podría disputar su primer partido como verdolaga en Medellín, mientras quedó por fuera de la nómina de Millonarios hasta que complete su puesta a punto. La Selección Colombia llegó a Baltimore para enfrentar a México este sábado . El equipo realizó previamente una práctica a puerta cerrada y Davinson Sánchez destacó la responsabilidad de los jugadores de mayor recorrido para integrar a los nuevos convocados en el comienzo de este ciclo.

. El equipo realizó previamente una práctica a puerta cerrada y Davinson Sánchez destacó la responsabilidad de los jugadores de mayor recorrido para integrar a los nuevos convocados en el comienzo de este ciclo. Uruguay perdió 3-1 frente a Japón en el debut de Diego Forlán como seleccionador. El técnico lamentó el resultado y destacó el esfuerzo de sus jugadores, mientras la derrota extendió la racha de la Celeste sin victorias y sembró dudas por la falta de experiencia del nuevo DT.

El técnico lamentó el resultado y destacó el esfuerzo de sus jugadores, mientras la derrota extendió la racha de la Celeste sin victorias y sembró dudas por la falta de experiencia del nuevo DT. Marcelo Gallardo también comenzó con derrota en Ecuador, que cayó 3-0 frente a Corea del Sur . Carlos Víctor, periodista ecuatoriano, explicó que el exentrenador de River Plate apenas había tenido contacto con el plantel y consideró prematuro sacar conclusiones colectivas, aunque señaló varios rendimientos individuales por debajo de lo esperado.

. Carlos Víctor, periodista ecuatoriano, explicó que el exentrenador de River Plate apenas había tenido contacto con el plantel y consideró prematuro sacar conclusiones colectivas, aunque señaló varios rendimientos individuales por debajo de lo esperado. La final de la Copa Sudamericana se mantiene programada en Barranquilla . En una reunión de clubes surgió una inquietud sobre la logística y las distancias para disputar el partido en el Metropolitano, planteamiento que habría partido principalmente de Boca Juniors. Sin embargo, la información recogida con fuentes de la Federación Colombiana y del entorno de Conmebol indicó que no está previsto cambiar la sede y que la final continúa fijada para el 21 de noviembre en la capital del Atlántico. También avanzan los preparativos de seguridad, hoteles y operación del estadio.

. En una reunión de clubes surgió una inquietud sobre la logística y las distancias para disputar el partido en el Metropolitano, planteamiento que habría partido principalmente de Boca Juniors. Sin embargo, la información recogida con fuentes de la Federación Colombiana y del entorno de Conmebol indicó que no está previsto cambiar la sede y que la final continúa fijada para el 21 de noviembre en la capital del Atlántico. También avanzan los preparativos de seguridad, hoteles y operación del estadio. Deportivo Cali tomó ventaja en la final de la Liga Femenina tras vencer 3-2 a Santa Fe en Tunja. Las azucareras llegaron a tener tres goles de diferencia y la serie se definirá este sábado en Palmaseca.

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