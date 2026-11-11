FPC despide a Babington y al 'Toro' Tamayo: 11 de noviembre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



James Rodríguez marcó un golazo y evitó la derrota de Atlético Nacional frente a Once Caldas en las semifinales de la Copa BetPlay . El encuentro terminó empatado 1-1 después de que el volante colombiano controlara un pase de William Tesillo con el pecho y definiera con su pierna izquierda. La anotación fue comparada con el gol que James le convirtió a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014 y con otras de sus mejores actuaciones en Real Madrid, Bayern Múnich y la Selección Colombia.

. El encuentro terminó empatado 1-1 después de que el volante colombiano controlara un pase de William Tesillo con el pecho y definiera con su pierna izquierda. La anotación fue comparada con el gol que James le convirtió a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014 y con otras de sus mejores actuaciones en Real Madrid, Bayern Múnich y la Selección Colombia. Jeffrey Zapata explicó las dificultades que tuvo Once Caldas para conservar la ventaja frente a Atlético Nacional . En entrevista con Blog Deportivo, el delantero reconoció que Nacional adelantó sus volantes durante el segundo tiempo y obligó a su equipo a retroceder, lo que dificultó la salida con el balón. También explicó cómo se produjo la jugada del gol de James Rodríguez y reconoció que tuvieron problemas para cerrar los espacios.

. En entrevista con Blog Deportivo, el delantero reconoció que Nacional adelantó sus volantes durante el segundo tiempo y obligó a su equipo a retroceder, lo que dificultó la salida con el balón. También explicó cómo se produjo la jugada del gol de James Rodríguez y reconoció que tuvieron problemas para cerrar los espacios. Juan David Cabal habló de su regreso a la Selección Colombia y de las lesiones que interrumpieron su continuidad . El defensor de la Juventus aseguró que atravesó momentos difíciles durante su recuperación, pero destacó el respaldo de su familia y de las personas que lo acompañaron. También expresó su satisfacción por reencontrarse con varios futbolistas que conoció en las categorías juveniles y reconoció que la competencia por un puesto en la selección es cada vez mayor.

. El defensor de la Juventus aseguró que atravesó momentos difíciles durante su recuperación, pero destacó el respaldo de su familia y de las personas que lo acompañaron. También expresó su satisfacción por reencontrarse con varios futbolistas que conoció en las categorías juveniles y reconoció que la competencia por un puesto en la selección es cada vez mayor. El fútbol colombiano despidió a Carlos Babington y Javier 'Toro' Tamayo, dos exjugadores recordados por sus actuaciones en distintos clubes del país . Babington falleció a los 77 años en Argentina y fue recordado por su paso por Junior de Barranquilla, donde terminó su carrera profesional en 1983. Por su parte, El 'Toro' Tamayo, histórico delantero de Atlético Nacional y con pasado en Millonarios e Independiente Medellín, falleció tras sufrir una caída en su vivienda.

. Babington falleció a los 77 años en Argentina y fue recordado por su paso por Junior de Barranquilla, donde terminó su carrera profesional en 1983. Por su parte, El 'Toro' Tamayo, histórico delantero de Atlético Nacional y con pasado en Millonarios e Independiente Medellín, falleció tras sufrir una caída en su vivienda. Millonarios y Deportes Tolima afrontarán la última fecha de la Liga BetPlay con ausencias importantes . El conjunto bogotano no podrá contar con Daniel Ruiz por lesión muscular, mientras que Leonardo Castro y Sergio Mosquera deberán cumplir sanciones por acumulación de tarjetas amarillas. Tolima también tendrá bajas para enfrentar al Deportivo Cali, entre ellas Luis Sandoval, Sergio Aguayo y Yordan Osorio. Los partidos decisivos de la jornada se disputarán simultáneamente el sábado, con Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima y Águilas Doradas todavía con posibilidades de clasificar a los cuadrangulares.

. El conjunto bogotano no podrá contar con Daniel Ruiz por lesión muscular, mientras que Leonardo Castro y Sergio Mosquera deberán cumplir sanciones por acumulación de tarjetas amarillas. Tolima también tendrá bajas para enfrentar al Deportivo Cali, entre ellas Luis Sandoval, Sergio Aguayo y Yordan Osorio. Los partidos decisivos de la jornada se disputarán simultáneamente el sábado, con Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima y Águilas Doradas todavía con posibilidades de clasificar a los cuadrangulares. Kevin Viveros recibió una suspensión de dos partidos en Brasil y todavía podrá disputar las últimas jornadas en busca del título de goleador. El delantero colombiano, que suma 21 anotaciones en el Brasileirão, fue sancionado por un pisotón a un rival, pero podrá regresar para los dos compromisos finales del campeonato. También se conoció que Bournemouth estaría interesado en Carlos Andrés Gómez y que Vasco da Gama exigiría alrededor de 15 millones de euros para negociar su salida. En Europa, Luis Díaz continúa recuperándose de su lesión con Bayern Múnich.

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