IDRD evalúa sanciones por crisis de El Campín: 14 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



La crisis de la cancha de El Campín provocó nuevos aplazamientos . Santa Fe confirmó que no podrá jugar este jueves ante Jaguares porque el terreno no garantiza las condiciones necesarias, después de que el partido de Millonarios frente a Once Caldas también tuviera que ser suspendido por el estado de la gramilla.

. Santa Fe confirmó que no podrá jugar este jueves ante Jaguares porque el terreno no garantiza las condiciones necesarias, después de que el partido de Millonarios frente a Once Caldas también tuviera que ser suspendido por el estado de la gramilla. El IDRD evalúa un posible incumplimiento y sanciones contra Sencia por el estado de El Campín . El director Daniel García aseguró que el fútbol debe tener prioridad y señaló que incluso podría evaluarse no realizar el concierto de Fonseca previsto para el 24 de octubre si esto ayuda a recuperar la cancha. El abogado Héctor Jaime Pinilla explicó que, desde su lectura jurídica, la lluvia no exonera al concesionario de sus obligaciones contractuales.

. El director Daniel García aseguró que el fútbol debe tener prioridad y señaló que incluso podría evaluarse no realizar el concierto de Fonseca previsto para el 24 de octubre si esto ayuda a recuperar la cancha. El abogado Héctor Jaime Pinilla explicó que, desde su lectura jurídica, la lluvia no exonera al concesionario de sus obligaciones contractuales. Millonarios y Santa Fe estudian las consecuencias económicas del problema de El Campín . Enrique Camacho , presidente del club embajador, aseguró que la apertura y logística del estadio le costó al embajador más de 100 millones de pesos y que Sencia se comprometió a asumir esos costos. Por su parte, Eduardo Méndez , presidente del expreso rojo, confirmó que el equipo jurídico del club estudia cómo reclamar por los perjuicios de los aplazamientos y recalcó que no expondrán a sus jugadores en una cancha insegura.

. , presidente del club embajador, aseguró que la apertura y logística del estadio le costó al embajador más de 100 millones de pesos y que Sencia se comprometió a asumir esos costos. Por su parte, , presidente del expreso rojo, confirmó que el equipo jurídico del club estudia cómo reclamar por los perjuicios de los aplazamientos y recalcó que no expondrán a sus jugadores en una cancha insegura. Alejandro Restrepo, DT colombiano de Bolívar de Bolivia, anticipó un clásico muy cerrado entre Nacional y Medellín por la Copa BetPlay . El técnico señaló que las ausencias obligarán a ambos equipos a ajustar su planteamiento y destacó la pelota quieta como uno de los factores que podrían definir una eliminatoria a partido único. Restrepo, además, tiene a su club igualado en puntos con Always Ready después de recortar una diferencia de ocho unidades.

. El técnico señaló que las ausencias obligarán a ambos equipos a ajustar su planteamiento y destacó la pelota quieta como uno de los factores que podrían definir una eliminatoria a partido único. Restrepo, además, tiene a su club igualado en puntos con Always Ready después de recortar una diferencia de ocho unidades. Real Madrid protagonizó una remontada ante la Roma en Champions. El equipo español perdía 3-1, pero reaccionó en los minutos finales con goles de Carlos Espí, Endrick y Rüdiger para imponerse 4-3; el tanto definitivo llegó cerca del minuto 90.

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