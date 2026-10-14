IDRD evalúa sanciones por crisis de El Campín: 14 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Actualizado: 14 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:
- La crisis de la cancha de El Campín provocó nuevos aplazamientos. Santa Fe confirmó que no podrá jugar este jueves ante Jaguares porque el terreno no garantiza las condiciones necesarias, después de que el partido de Millonarios frente a Once Caldas también tuviera que ser suspendido por el estado de la gramilla.
- El IDRD evalúa un posible incumplimiento y sanciones contra Sencia por el estado de El Campín. El director Daniel García aseguró que el fútbol debe tener prioridad y señaló que incluso podría evaluarse no realizar el concierto de Fonseca previsto para el 24 de octubre si esto ayuda a recuperar la cancha. El abogado Héctor Jaime Pinilla explicó que, desde su lectura jurídica, la lluvia no exonera al concesionario de sus obligaciones contractuales.
- Millonarios y Santa Fe estudian las consecuencias económicas del problema de El Campín. Enrique Camacho, presidente del club embajador, aseguró que la apertura y logística del estadio le costó al embajador más de 100 millones de pesos y que Sencia se comprometió a asumir esos costos. Por su parte, Eduardo Méndez, presidente del expreso rojo, confirmó que el equipo jurídico del club estudia cómo reclamar por los perjuicios de los aplazamientos y recalcó que no expondrán a sus jugadores en una cancha insegura.
- Alejandro Restrepo, DT colombiano de Bolívar de Bolivia, anticipó un clásico muy cerrado entre Nacional y Medellín por la Copa BetPlay. El técnico señaló que las ausencias obligarán a ambos equipos a ajustar su planteamiento y destacó la pelota quieta como uno de los factores que podrían definir una eliminatoria a partido único. Restrepo, además, tiene a su club igualado en puntos con Always Ready después de recortar una diferencia de ocho unidades.
- Real Madrid protagonizó una remontada ante la Roma en Champions. El equipo español perdía 3-1, pero reaccionó en los minutos finales con goles de Carlos Espí, Endrick y Rüdiger para imponerse 4-3; el tanto definitivo llegó cerca del minuto 90.
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