James fue presentado en Nacional: 11 de septiembre del 2026 - Blog Deportivo, programa completo

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James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional. El capitán de la Selección aseguró que la posibilidad de regresar al FPC surgió en apenas tres días, después de que otras opciones no prosperaran, y afirmó que la propuesta verdolaga le “movió fibras”. También reveló que sus hijos son hinchas de Nacional y manifestó su intención de competir por todos los títulos.

El capitán de la Selección aseguró que la posibilidad de regresar al FPC surgió en apenas tres días, después de que otras opciones no prosperaran, y afirmó que la propuesta verdolaga le “movió fibras”. También reveló que sus hijos son hinchas de Nacional y manifestó su intención de competir por todos los títulos. James explicó por qué eligió a Nacional y dejó atrás la posibilidad de Junior. El colombiano aseguró que la camiseta verdolaga es la que “más pesa” en el país y calificó al club como una especie de “Real Madrid niño”. También restó importancia al número que utilizará, ya que Edwin Cardona tiene asignada actualmente la camiseta 10.

El colombiano aseguró que la camiseta verdolaga es la que “más pesa” en el país y calificó al club como una especie de “Real Madrid niño”. También restó importancia al número que utilizará, ya que Edwin Cardona tiene asignada actualmente la camiseta 10. Juan Guillermo Cuadrado ya está en Colombia para comenzar su etapa con Millonarios. Alberto Gamero adelantó que pretende utilizarlo principalmente por el sector derecho y destacó su capacidad para desempeñarse como extremo, volante, mediocampista o lateral. El entrenador espera integrarlo progresivamente mediante competencia y no con una pretemporada aparte.

Alberto Gamero adelantó que pretende utilizarlo principalmente por el sector derecho y destacó su capacidad para desempeñarse como extremo, volante, mediocampista o lateral. El entrenador espera integrarlo progresivamente mediante competencia y no con una pretemporada aparte. Técnicos y referentes del fútbol colombiano respaldaron los regresos de James y Cuadrado . Luis Fernando Suárez, Julio Comesaña, Alexis García, Tino Asprilla y otros protagonistas coincidieron en que su experiencia puede elevar el nivel y la visibilidad de la Liga Colombiana, aunque Comesaña advirtió que el rendimiento dependerá de que regresen con objetivos deportivos claros y no únicamente por prestigio.

. Luis Fernando Suárez, Julio Comesaña, Alexis García, Tino Asprilla y otros protagonistas coincidieron en que su experiencia puede elevar el nivel y la visibilidad de la Liga Colombiana, aunque Comesaña advirtió que el rendimiento dependerá de que regresen con objetivos deportivos claros y no únicamente por prestigio. Jackson Martínez regresó al Independiente Medellín a los 39 años y después de varios años retirado . El DIM presentó al delantero con un mensaje enfocado en volver a ser campeón y el regreso también fue planteado como la posibilidad de cerrar en el club una etapa que había quedado pendiente en su carrera.

. El DIM presentó al delantero con un mensaje enfocado en volver a ser campeón y el regreso también fue planteado como la posibilidad de cerrar en el club una etapa que había quedado pendiente en su carrera. La fecha 10 de la Liga Colombiana comienza con Jaguares-Fortaleza y Santa Fe-Tolima. La jornada continuará durante el fin de semana y tendrá, entre otros encuentros, Deportivo Cali-Once Caldas, Millonarios-Cúcuta, Nacional-Águilas Doradas y el cierre del lunes entre América y Deportivo Pasto.

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