Jornada con 40 goles en Champions: 20 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



París Saint-Germain derrotó 4-2 al Barcelona en la Champions League . El conjunto francés se impuso en el Parque de los Príncipes en una jornada que dejó 40 goles en nueve partidos. Liverpool también protagonizó uno de los encuentros más emocionantes al vencer 4-3 al Villarreal, mientras Manchester City goleó 5-1 al AEK.

. El conjunto francés se impuso en el Parque de los Príncipes en una jornada que dejó 40 goles en nueve partidos. Liverpool también protagonizó uno de los encuentros más emocionantes al vencer 4-3 al Villarreal, mientras Manchester City goleó 5-1 al AEK. Jhon Rentería marcó un golazo con Sarmiento en el empate 1-1 frente a Barracas Central . El colombiano de 20 años explicó que decidió continuar en el equipo argentino para fortalecer su formación antes de buscar nuevas oportunidades. También destacó la confianza que ha recibido de sus compañeros y del entrenador Facundo Sava, y recordó sus comienzos como pescador en Chocó y su paso por Leones.

. El colombiano de 20 años explicó que decidió continuar en el equipo argentino para fortalecer su formación antes de buscar nuevas oportunidades. También destacó la confianza que ha recibido de sus compañeros y del entrenador Facundo Sava, y recordó sus comienzos como pescador en Chocó y su paso por Leones. Una investigación de La Patria señaló presuntas irregularidades en los exámenes médicos de 25 árbitros colombianos . Osvaldo Hernández explicó que los documentos presentaban coincidencias en los resultados y las firmas de los médicos, por lo que inicialmente los jueces fueron apartados de la pretemporada. Sin embargo, posteriormente habrían sido habilitados nuevamente tras una evaluación de la Comisión Arbitral.

. Osvaldo Hernández explicó que los documentos presentaban coincidencias en los resultados y las firmas de los médicos, por lo que inicialmente los jueces fueron apartados de la pretemporada. Sin embargo, posteriormente habrían sido habilitados nuevamente tras una evaluación de la Comisión Arbitral. Boca Juniors enfrenta a Vasco da Gama en Brasil por la Copa Sudamericana. El xeneize perdió 1-0 en la ida y buscará remontar en el Maracaná con Álvaro Montero como titular. Leandro Paredes presenta una lesión muscular y su participación está en duda, mientras Sebastián Villa también podría tener minutos. La final del torneo está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla.

El xeneize perdió 1-0 en la ida y buscará remontar en el Maracaná con Álvaro Montero como titular. Leandro Paredes presenta una lesión muscular y su participación está en duda, mientras Sebastián Villa también podría tener minutos. La final del torneo está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla. Millonarios recibe a Once Caldas en El Campín en medio de las preocupaciones por el estado de la cancha . El encuentro había sido aplazado por las condiciones del terreno de juego, que nuevamente podría verse afectado por las lluvias en Bogotá. Santa Fe también tiene programado su partido contra Jaguares para este miércoles en el mismo escenario.

. El encuentro había sido aplazado por las condiciones del terreno de juego, que nuevamente podría verse afectado por las lluvias en Bogotá. Santa Fe también tiene programado su partido contra Jaguares para este miércoles en el mismo escenario. Luis Díaz fue elegido en el once ideal de la temporada por los aficionados que participaron en la votación de la revista francesa Onze Mondial. El colombiano del Bayern Múnich apareció en la selección junto a figuras como Kylian Mbappé, Lautaro Martínez, Pedri y Bruno Fernandes.

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