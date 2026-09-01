Junior apuesta por Sebastián Viera como nuevo DT: 1 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



Sebastián Viera fue anunciado como nuevo técnico del Junior de Barranquilla. El histórico arquero y capitán rojiblanco regresa al club para asumir el equipo profesional después de su experiencia al frente del Real Cartagena. Su cuerpo técnico estará integrado por su padre, Mario Roberto Viera, como asistente, y Ramón Vázquez como preparador físico.

fue anunciado como nuevo técnico del Junior de Barranquilla. El histórico arquero y capitán rojiblanco regresa al club para asumir el equipo profesional después de su experiencia al frente del Real Cartagena. Su cuerpo técnico estará integrado por su padre, Mario Roberto Viera, como asistente, y Ramón Vázquez como preparador físico. Antonio Char explicó las razones para sacar a Alfredo Arias y apostar por Sebastián Viera. El presidente del Junior aseguró que la decisión se tomó por los resultados de los primeros siete partidos del semestre y negó que las declaraciones de Arias en su última rueda de prensa hubieran provocado su salida. También confirmó que hubo contacto con Alberto Gamero, aunque aseguró que las conversaciones más avanzadas siempre fueron con Viera.

explicó las razones para sacar a Alfredo Arias y apostar por Sebastián Viera. El presidente del Junior aseguró que la decisión se tomó por los resultados de los primeros siete partidos del semestre y negó que las declaraciones de Arias en su última rueda de prensa hubieran provocado su salida. También confirmó que hubo contacto con Alberto Gamero, aunque aseguró que las conversaciones más avanzadas siempre fueron con Viera. Leandro Paredes puso en duda su continuidad con la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi. El mediocampista de Boca Juniors reconoció que la salida del capitán puede marcar el final de una generación y aseguró que deberá hablar con el cuerpo técnico antes de tomar una decisión sobre su futuro con la Albiceleste.

puso en duda su continuidad con la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi. El mediocampista de Boca Juniors reconoció que la salida del capitán puede marcar el final de una generación y aseguró que deberá hablar con el cuerpo técnico antes de tomar una decisión sobre su futuro con la Albiceleste. El cierre del mercado dejó varios movimientos para los futbolistas colombianos. Gustavo Puerta pasó al Olympiacos de Grecia, Richard Ríos fue cedido por Benfica al Al-Ittihad de Arabia Saudita y Daniel Muñoz completó su transferencia al Nottingham Forest. Además, Jhon Lucumí llegó a Juventus y Jhon Jáder Durán pasó al Benfica.

pasó al Olympiacos de Grecia, fue cedido por Benfica al Al-Ittihad de Arabia Saudita y completó su transferencia al Nottingham Forest. Además, llegó a Juventus y pasó al Benfica. River Plate busca contratar a Willer Ditta. El club dirigido por Leonardo Ponzio presentó una propuesta por el defensor colombiano de Cruz Azul, pero la primera oferta fue rechazada principalmente por la forma de pago. River podría presentar una nueva propuesta antes del cierre de su mercado.

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