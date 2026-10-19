Junior se aferra al milagro para clasificar: 19 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Actualizado: 19 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:
- Junior empató 0-0 con Deportivo Cali y todavía conserva una posibilidad matemática de clasificar. El bicampeón necesita ganar los cinco partidos que le quedan para llevar su techo a 27 puntos y, además, depende de una amplia combinación de resultados de Cúcuta, Águilas Doradas, Once Caldas, Llaneros e Internacional de Bogotá.
- Millonarios goleó 4-1 a Jaguares en El Campín. Daniel Ruiz, Andrey Estupiñán, con doblete, y Leonardo Castro marcaron para el equipo embajador. Alberto Gamero calificó el encuentro como el mejor de Millonarios desde su llegada.
- Atlético Nacional derrotó 4-1 a Boyacá Chicó en un partido pendiente de la primera fecha. Emanuel Benítez abrió el marcador, Cardona también anotó y Andrés Sarmiento cerró la goleada con dos tantos. Lucas González destacó la participación de varios juveniles, entre ellos futbolistas sub-17 y categoría 2008.
- Once Caldas venció 2-0 al Medellín en el Atanasio Girardot. Michael Barrios y Jefry Zapata anotaron para el conjunto de Manizales, mientras el DIM volvió a dejar puntos en la pelea por mantenerse entre los ocho clasificados. Amaranto Perea aseguró que conserva la confianza en lograr la clasificación.
- Deportes Tolima cayó 2-1 frente a Águilas Doradas y comprometió su lugar entre los ocho. Matías Ramírez y Jorge Soto marcaron para el local, mientras Adrián Parra descontó para el pijao. Luis Fernando Suárez fue crítico con los errores de su equipo y aseguró que ya ha intentado diferentes medidas para corregirlos.
- El 'Cucho' Hernández sufrió una lesión muscular en el sóleo izquierdo. El delantero del Real Betis se perderá el partido de Champions frente a Feyenoord y se habló de una recuperación cercana a cuatro semanas, por lo que quedaría fuera de los próximos compromisos de la Selección Colombia ante Chile.
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