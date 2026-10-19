Junior se aferra al milagro para clasificar: 19 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:



Junior empató 0-0 con Deportivo Cali y todavía conserva una posibilidad matemática de clasificar . El bicampeón necesita ganar los cinco partidos que le quedan para llevar su techo a 27 puntos y, además, depende de una amplia combinación de resultados de Cúcuta, Águilas Doradas, Once Caldas, Llaneros e Internacional de Bogotá.

. El bicampeón necesita ganar los cinco partidos que le quedan para llevar su techo a 27 puntos y, además, depende de una amplia combinación de resultados de Cúcuta, Águilas Doradas, Once Caldas, Llaneros e Internacional de Bogotá. Millonarios goleó 4-1 a Jaguares en El Campín . Daniel Ruiz, Andrey Estupiñán, con doblete, y Leonardo Castro marcaron para el equipo embajador. Alberto Gamero calificó el encuentro como el mejor de Millonarios desde su llegada.

. Daniel Ruiz, Andrey Estupiñán, con doblete, y Leonardo Castro marcaron para el equipo embajador. Alberto Gamero calificó el encuentro como el mejor de Millonarios desde su llegada. Atlético Nacional derrotó 4-1 a Boyacá Chicó en un partido pendiente de la primera fecha . Emanuel Benítez abrió el marcador, Cardona también anotó y Andrés Sarmiento cerró la goleada con dos tantos. Lucas González destacó la participación de varios juveniles, entre ellos futbolistas sub-17 y categoría 2008.

. Emanuel Benítez abrió el marcador, Cardona también anotó y Andrés Sarmiento cerró la goleada con dos tantos. Lucas González destacó la participación de varios juveniles, entre ellos futbolistas sub-17 y categoría 2008. Once Caldas venció 2-0 al Medellín en el Atanasio Girardot . Michael Barrios y Jefry Zapata anotaron para el conjunto de Manizales, mientras el DIM volvió a dejar puntos en la pelea por mantenerse entre los ocho clasificados. Amaranto Perea aseguró que conserva la confianza en lograr la clasificación.

. Michael Barrios y Jefry Zapata anotaron para el conjunto de Manizales, mientras el DIM volvió a dejar puntos en la pelea por mantenerse entre los ocho clasificados. Amaranto Perea aseguró que conserva la confianza en lograr la clasificación. Deportes Tolima cayó 2-1 frente a Águilas Doradas y comprometió su lugar entre los ocho . Matías Ramírez y Jorge Soto marcaron para el local, mientras Adrián Parra descontó para el pijao. Luis Fernando Suárez fue crítico con los errores de su equipo y aseguró que ya ha intentado diferentes medidas para corregirlos.

. Matías Ramírez y Jorge Soto marcaron para el local, mientras Adrián Parra descontó para el pijao. Luis Fernando Suárez fue crítico con los errores de su equipo y aseguró que ya ha intentado diferentes medidas para corregirlos. El 'Cucho' Hernández sufrió una lesión muscular en el sóleo izquierdo. El delantero del Real Betis se perderá el partido de Champions frente a Feyenoord y se habló de una recuperación cercana a cuatro semanas, por lo que quedaría fuera de los próximos compromisos de la Selección Colombia ante Chile.

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