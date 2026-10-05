Kevin Mier será titular ante Perú: 5 de octubre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:



Deportivo Cali llegó a cinco victorias consecutivas y quedó segundo en la Liga Colombiana con 24 puntos . Rafael Dudamel explicó que el equipo encontró estabilidad al pasar de línea de cinco a defensa de cuatro, destacó el nivel de José Caldera, la adaptación de Chaverra al mediocampo y el momento goleador de Eduard Bello. El técnico aseguró que ahora su principal tarea es evitar el triunfalismo antes de asegurar la clasificación.

. Rafael Dudamel explicó que el equipo encontró estabilidad al pasar de línea de cinco a defensa de cuatro, destacó el nivel de José Caldera, la adaptación de Chaverra al mediocampo y el momento goleador de Eduard Bello. El técnico aseguró que ahora su principal tarea es evitar el triunfalismo antes de asegurar la clasificación. Colombia prepara su tercer amistoso de la gira, este martes frente a Perú en Miami . Kevin Mier aparece como el arquero para este encuentro después de que Álvaro Montero y Aldair Quintana disputaran los dos primeros partidos. Daniel Muñoz reconoció que los resultados de la gira no han sido positivos, pero destacó el proceso de recambio y la integración de los nuevos convocados.

. Kevin Mier aparece como el arquero para este encuentro después de que Álvaro Montero y Aldair Quintana disputaran los dos primeros partidos. Daniel Muñoz reconoció que los resultados de la gira no han sido positivos, pero destacó el proceso de recambio y la integración de los nuevos convocados. América de Cali lidera la Liga Colombiana con 27 puntos y está a una victoria de asegurar su clasificación . Deportivo Cali es segundo con 24, Bucaramanga tercero con 23 y Nacional cuarto con 22. Junior volvió a perder, esta vez 3-1 ante Bucaramanga, y permanece en la parte baja con nueve unidades.

. Deportivo Cali es segundo con 24, Bucaramanga tercero con 23 y Nacional cuarto con 22. Junior volvió a perder, esta vez 3-1 ante Bucaramanga, y permanece en la parte baja con nueve unidades. El futbolista brasileño Fred reveló detalles de su convivencia con Jhon Jader Durán en el Fenerbahçe . El mediocampista contó que el colombiano llegó a decirle que no quería entrenar o correr porque ya era rico, aunque al mismo tiempo lo calificó como una gran persona y uno de los mejores delanteros con los que ha jugado.

. El mediocampista contó que el colombiano llegó a decirle que no quería entrenar o correr porque ya era rico, aunque al mismo tiempo lo calificó como una gran persona y uno de los mejores delanteros con los que ha jugado. Antonio Díaz, mayor accionista del Real Cartagena, explicó su decisión de apartarse del proyecto del club después de los disturbios ocurridos ante Boca Juniors de Cali . El equipo perdía 3-0 cuando aficionados invadieron la cancha y terminó cayendo 3-2. Díaz señaló preocupaciones por su seguridad y la de su familia, diferencias en la visión de los socios y el esfuerzo económico que ha asumido; aseguró que su familia cumplirá todas las obligaciones contractuales del club hasta el 31 de diciembre.

. El equipo perdía 3-0 cuando aficionados invadieron la cancha y terminó cayendo 3-2. Díaz señaló preocupaciones por su seguridad y la de su familia, diferencias en la visión de los socios y el esfuerzo económico que ha asumido; aseguró que su familia cumplirá todas las obligaciones contractuales del club hasta el 31 de diciembre. Francia remontó y venció 4-1 a Bélgica por la Liga de Naciones. Bélgica se adelantó con Lukébakio, pero los cambios de Zinedine Zidane modificaron el partido: Doué empató, Cherki participó en el segundo y Olise terminó anotando los dos últimos para mantener a Francia en el liderato de su grupo.

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