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Kevin Mier será titular ante Perú: 5 de octubre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo de este lunes.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:

  • Deportivo Cali llegó a cinco victorias consecutivas y quedó segundo en la Liga Colombiana con 24 puntos. Rafael Dudamel explicó que el equipo encontró estabilidad al pasar de línea de cinco a defensa de cuatro, destacó el nivel de José Caldera, la adaptación de Chaverra al mediocampo y el momento goleador de Eduard Bello. El técnico aseguró que ahora su principal tarea es evitar el triunfalismo antes de asegurar la clasificación.
  • Colombia prepara su tercer amistoso de la gira, este martes frente a Perú en Miami. Kevin Mier aparece como el arquero para este encuentro después de que Álvaro Montero y Aldair Quintana disputaran los dos primeros partidos. Daniel Muñoz reconoció que los resultados de la gira no han sido positivos, pero destacó el proceso de recambio y la integración de los nuevos convocados.
  • América de Cali lidera la Liga Colombiana con 27 puntos y está a una victoria de asegurar su clasificación. Deportivo Cali es segundo con 24, Bucaramanga tercero con 23 y Nacional cuarto con 22. Junior volvió a perder, esta vez 3-1 ante Bucaramanga, y permanece en la parte baja con nueve unidades.
  • El futbolista brasileño Fred reveló detalles de su convivencia con Jhon Jader Durán en el Fenerbahçe. El mediocampista contó que el colombiano llegó a decirle que no quería entrenar o correr porque ya era rico, aunque al mismo tiempo lo calificó como una gran persona y uno de los mejores delanteros con los que ha jugado.
  • Antonio Díaz, mayor accionista del Real Cartagena, explicó su decisión de apartarse del proyecto del club después de los disturbios ocurridos ante Boca Juniors de Cali. El equipo perdía 3-0 cuando aficionados invadieron la cancha y terminó cayendo 3-2. Díaz señaló preocupaciones por su seguridad y la de su familia, diferencias en la visión de los socios y el esfuerzo económico que ha asumido; aseguró que su familia cumplirá todas las obligaciones contractuales del club hasta el 31 de diciembre.
  • Francia remontó y venció 4-1 a Bélgica por la Liga de Naciones. Bélgica se adelantó con Lukébakio, pero los cambios de Zinedine Zidane modificaron el partido: Doué empató, Cherki participó en el segundo y Olise terminó anotando los dos últimos para mantener a Francia en el liderato de su grupo.

Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:

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