Las sorpresas de Lorenzo para la Selección: 6 de noviembre 2026 - Blog Deportivo programa completo

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Néstor Lorenzo anunció los 26 convocados de la Selección Colombia para los dos partidos frente a Chile del 13 y 17 de noviembre . La lista incluye tres jugadores que reciben su primer llamado a la selección mayor: Juan David Arizala, Camilo Mena y Daniel Mosquera. También regresan futbolistas como Jefferson Lerma y Camilo Vargas, mientras que las ausencias de Jorge Carrascal y Álvaro Montero generaron debate en la mesa.

. La lista incluye tres jugadores que reciben su primer llamado a la selección mayor: Juan David Arizala, Camilo Mena y Daniel Mosquera. También regresan futbolistas como Jefferson Lerma y Camilo Vargas, mientras que las ausencias de Jorge Carrascal y Álvaro Montero generaron debate en la mesa. Sebastián Botero analizó las principales novedades de la convocatoria de Colombia y recordó cómo descubrió a Juan David Arizala . El entrenador contó que conoció al futbolista durante un torneo juvenil y que posteriormente lo llevó al Independiente Medellín, donde comenzó a destacarse antes de dar el salto al fútbol europeo. También describió las características de Camilo Mena, a quien considera una alternativa por su velocidad, y de Daniel Mosquera, un delantero que puede aprovechar los espacios a la espalda de los defensores.

. El entrenador contó que conoció al futbolista durante un torneo juvenil y que posteriormente lo llevó al Independiente Medellín, donde comenzó a destacarse antes de dar el salto al fútbol europeo. También describió las características de Camilo Mena, a quien considera una alternativa por su velocidad, y de Daniel Mosquera, un delantero que puede aprovechar los espacios a la espalda de los defensores. Mauricio 'Chicho' Serna reveló que tuvo participación en los acercamientos para que Sebastián Villa y Álvaro Montero llegaran a Boca Juniors . En una entrevista concedida a Planeta Boca Juniors, el exfutbolista colombiano contó que habló con Villa sobre su deseo de regresar al equipo argentino y que posteriormente compartió esa información con Juan Román Riquelme. También recordó un encuentro con Montero en Medellín, donde el arquero le manifestó su intención de jugar en Boca.

. En una entrevista concedida a Planeta Boca Juniors, el exfutbolista colombiano contó que habló con Villa sobre su deseo de regresar al equipo argentino y que posteriormente compartió esa información con Juan Román Riquelme. También recordó un encuentro con Montero en Medellín, donde el arquero le manifestó su intención de jugar en Boca. Jhon Arias volvió al gol con Palmeiras y fue protagonista de la goleada 6-1 sobre Remo en el campeonato brasileño . El colombiano consiguió un doblete después de tres meses sin marcar y participó en los cuatro goles que su equipo anotó durante el primer tiempo.

. El colombiano consiguió un doblete después de tres meses sin marcar y participó en los cuatro goles que su equipo anotó durante el primer tiempo. La Liga BetPlay entra en su recta final con varios equipos disputando los últimos cupos a los cuadrangulares . La jornada 18 comienza con los encuentros entre Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, y Fortaleza frente a Independiente Medellín. Entre los partidos más importantes del fin de semana están Once Caldas contra Águilas Doradas, Tolima frente a Millonarios y el clásico entre América y Deportivo Cali.

. La jornada 18 comienza con los encuentros entre Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, y Fortaleza frente a Independiente Medellín. Entre los partidos más importantes del fin de semana están Once Caldas contra Águilas Doradas, Tolima frente a Millonarios y el clásico entre América y Deportivo Cali. Jorge Jesus habló por primera vez sobre la despedida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal y aseguró que tenía previsto volver a convocarlo. El entrenador portugués explicó que respeta la decisión del delantero y negó que exista resentimiento entre ambos, aunque evitó profundizar en los supuestos acuerdos que, según Cristiano, no se cumplieron.

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