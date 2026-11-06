Las sorpresas de Lorenzo para la Selección: 6 de noviembre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Actualizado: 6 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:
- Néstor Lorenzo anunció los 26 convocados de la Selección Colombia para los dos partidos frente a Chile del 13 y 17 de noviembre. La lista incluye tres jugadores que reciben su primer llamado a la selección mayor: Juan David Arizala, Camilo Mena y Daniel Mosquera. También regresan futbolistas como Jefferson Lerma y Camilo Vargas, mientras que las ausencias de Jorge Carrascal y Álvaro Montero generaron debate en la mesa.
- Sebastián Botero analizó las principales novedades de la convocatoria de Colombia y recordó cómo descubrió a Juan David Arizala. El entrenador contó que conoció al futbolista durante un torneo juvenil y que posteriormente lo llevó al Independiente Medellín, donde comenzó a destacarse antes de dar el salto al fútbol europeo. También describió las características de Camilo Mena, a quien considera una alternativa por su velocidad, y de Daniel Mosquera, un delantero que puede aprovechar los espacios a la espalda de los defensores.
- Mauricio 'Chicho' Serna reveló que tuvo participación en los acercamientos para que Sebastián Villa y Álvaro Montero llegaran a Boca Juniors. En una entrevista concedida a Planeta Boca Juniors, el exfutbolista colombiano contó que habló con Villa sobre su deseo de regresar al equipo argentino y que posteriormente compartió esa información con Juan Román Riquelme. También recordó un encuentro con Montero en Medellín, donde el arquero le manifestó su intención de jugar en Boca.
- Jhon Arias volvió al gol con Palmeiras y fue protagonista de la goleada 6-1 sobre Remo en el campeonato brasileño. El colombiano consiguió un doblete después de tres meses sin marcar y participó en los cuatro goles que su equipo anotó durante el primer tiempo.
- La Liga BetPlay entra en su recta final con varios equipos disputando los últimos cupos a los cuadrangulares. La jornada 18 comienza con los encuentros entre Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, y Fortaleza frente a Independiente Medellín. Entre los partidos más importantes del fin de semana están Once Caldas contra Águilas Doradas, Tolima frente a Millonarios y el clásico entre América y Deportivo Cali.
- Jorge Jesus habló por primera vez sobre la despedida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal y aseguró que tenía previsto volver a convocarlo. El entrenador portugués explicó que respeta la decisión del delantero y negó que exista resentimiento entre ambos, aunque evitó profundizar en los supuestos acuerdos que, según Cristiano, no se cumplieron.
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