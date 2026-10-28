Llaneros denuncia persecución arbitral: 28 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



Llaneros presentó un derecho de petición por los errores arbitrales que, según el club, han perjudicado sus resultados en la Liga Colombiana . Juan Carlos Trujillo, presidente del equipo, solicitó a la Dimayor y a la Comisión Arbitral los audios del VAR, los informes de los observadores y los criterios utilizados para designar a los jueces. El dirigente aseguró que sus futbolistas se sienten condicionados por las decisiones arbitrales y reclamó garantías para competir en igualdad de condiciones.

. Juan Carlos Trujillo, presidente del equipo, solicitó a la Dimayor y a la Comisión Arbitral los audios del VAR, los informes de los observadores y los criterios utilizados para designar a los jueces. El dirigente aseguró que sus futbolistas se sienten condicionados por las decisiones arbitrales y reclamó garantías para competir en igualdad de condiciones. Boyacá Chicó perdió la categoría y Jaguares todavía tiene posibilidades matemáticas de evitar el descenso . El equipo de Montería podría comprometer la permanencia de clubes como Cúcuta, Llaneros e Internacional de Bogotá, dependiendo de los resultados de las últimas fechas. Junior también quedó eliminado de la lucha por los cuadrangulares, mientras Águilas Doradas, Once Caldas, Cúcuta y Tolima siguen disputando los cupos restantes.

. El equipo de Montería podría comprometer la permanencia de clubes como Cúcuta, Llaneros e Internacional de Bogotá, dependiendo de los resultados de las últimas fechas. Junior también quedó eliminado de la lucha por los cuadrangulares, mientras Águilas Doradas, Once Caldas, Cúcuta y Tolima siguen disputando los cupos restantes. El padre de Lamine Yamal quedó envuelto en una nueva controversia tras un altercado en el aeropuerto de Barcelona . Según testimonios, Mounir Nasraoui habría escupido a una empleada y protagonizado un enfrentamiento con otro viajero antes de desplazarse a Londres. El periodista Marc Fuster, de La Sexta, explicó que el incidente corresponde a la vida privada del padre del futbolista y que no se prevén consecuencias directas para el Barcelona.

. Según testimonios, Mounir Nasraoui habría escupido a una empleada y protagonizado un enfrentamiento con otro viajero antes de desplazarse a Londres. El periodista Marc Fuster, de La Sexta, explicó que el incidente corresponde a la vida privada del padre del futbolista y que no se prevén consecuencias directas para el Barcelona. Independiente Santa Fe Femenino quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 2-1 contra Corinthians en las semifinales . El equipo colombiano comenzó ganando con un gol de Daniela Garavito al minuto 29, pero las brasileñas remontaron con anotaciones de Letícia Monteiro y Gi Fernandes.

. El equipo colombiano comenzó ganando con un gol de Daniela Garavito al minuto 29, pero las brasileñas remontaron con anotaciones de Letícia Monteiro y Gi Fernandes. La boletería para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro comenzó a agotarse rápidamente en Barranquilla . Las entradas destinadas inicialmente a compradores colombianos se habrían vendido en apenas tres minutos. Una nueva fase de venta está prevista para el viernes 30 de octubre, mientras los aficionados argentinos y brasileños tendrán sectores reservados para el encuentro del 21 de noviembre.

. Las entradas destinadas inicialmente a compradores colombianos se habrían vendido en apenas tres minutos. Una nueva fase de venta está prevista para el viernes 30 de octubre, mientras los aficionados argentinos y brasileños tendrán sectores reservados para el encuentro del 21 de noviembre. Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores el 28 de noviembre en Montevideo. La Conmebol rechazó una reclamación de Flamengo relacionada con la participación de Marcos Rojo en las semifinales, con lo que quedó ratificada la clasificación del conjunto argentino.

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