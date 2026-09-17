Lorenzo renueva la Selección Colombia: 17 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



La Selección Colombia femenina Sub-20 venció 1-0 a Polonia y avanzó a los cuartos de final del Mundial . El gol llegó sobre el cierre tras una recuperación de Isabel Weiner y una acción de Mariana Silva que terminó en autogol. Colombia enfrentará a Nigeria el domingo a las 8:00 de la mañana.

. El gol llegó sobre el cierre tras una recuperación de Isabel Weiner y una acción de Mariana Silva que terminó en autogol. Colombia enfrentará a Nigeria el domingo a las 8:00 de la mañana. Carlos Paniagua destacó el orden y la paciencia de Colombia para eliminar a las anfitrionas . El técnico explicó que el equipo supo resistir el juego físico y aéreo de Polonia. Maithe López salió lesionada y será evaluada antes del duelo de cuartos.

. El técnico explicó que el equipo supo resistir el juego físico y aéreo de Polonia. salió lesionada y será evaluada antes del duelo de cuartos. James Rodríguez debutó con Atlético Nacional en la victoria 3-2 sobre Internacional de Bogotá . El '10' ingresó en el segundo tiempo y cobró el tiro de esquina que terminó en el gol de la victoria de Zapata. Sus primeros minutos dejaron buenas sensaciones después de apenas unos entrenamientos con el equipo.

. El '10' ingresó en el segundo tiempo y cobró el tiro de esquina que terminó en el gol de la victoria de Zapata. Sus primeros minutos dejaron buenas sensaciones después de apenas unos entrenamientos con el equipo. Néstor Lorenzo presentó la primera convocatoria de la nueva etapa de la Selección Colombia . La lista de 26 jugadores incluye nombres como Juan Manuel Rengifo, Kevin Viveros, Óscar Perea, Camilo Durán, Matías Orozco, Royer Caicedo y Samuel Velásquez, entre otros. De los futbolistas que estuvieron en el Mundial, solo 11 repiten.

. La lista de 26 jugadores incluye nombres como Juan Manuel Rengifo, Kevin Viveros, Óscar Perea, Camilo Durán, Matías Orozco, Royer Caicedo y Samuel Velásquez, entre otros. De los futbolistas que estuvieron en el Mundial, solo 11 repiten. El técnico de la tricolor confirmó que conocía desde el partido ante Suiza las decisiones de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero de dejar la selección . El entrenador aseguró que respetó los tiempos de ambos para hacer públicos sus anuncios y explicó que esta convocatoria busca iniciar una etapa de transición y recambio.

. El entrenador aseguró que respetó los tiempos de ambos para hacer públicos sus anuncios y explicó que esta convocatoria busca iniciar una etapa de transición y recambio. Luis Díaz no fue convocado por decisión concertada con el cuerpo técnico. Lorenzo explicó que habló con el atacante y acordaron darle descanso después de una temporada de más de 60 partidos. También aclaró que varias ausencias no significan necesariamente el final de sus ciclos con Colombia.

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