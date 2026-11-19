Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



Los cuadrangulares de la Liga BetPlay comenzarán con polémica por las designaciones arbitrales y el manejo del VAR . La primera jornada tendrá los partidos Medellín contra Santa Fe, Bucaramanga frente a América de Cali y Deportivo Cali ante Millonarios el viernes, mientras que Once Caldas recibirá a Atlético Nacional el sábado. José Ortiz, Carlos Márquez, Bismark Santiago y Jhon Ospina fueron designados como árbitros centrales. La elección de Santiago generó inconformidad entre algunos hinchas de Millonarios, mientras que también surgieron cuestionamientos por los procedimientos del VAR, la capacitación arbitral y la falta de transparencia en las evaluaciones de los jueces.

. La primera jornada tendrá los partidos Medellín contra Santa Fe, Bucaramanga frente a América de Cali y Deportivo Cali ante Millonarios el viernes, mientras que Once Caldas recibirá a Atlético Nacional el sábado. José Ortiz, Carlos Márquez, Bismark Santiago y Jhon Ospina fueron designados como árbitros centrales. La elección de Santiago generó inconformidad entre algunos hinchas de Millonarios, mientras que también surgieron cuestionamientos por los procedimientos del VAR, la capacitación arbitral y la falta de transparencia en las evaluaciones de los jueces. Win Sports tendrá hasta el sábado 21 de noviembre para decidir si iguala una oferta de 90 millones de dólares por los derechos de televisión del fútbol colombiano . Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que la Dimayor recibió una propuesta de un tercero y que el actual propietario de los derechos tiene prioridad contractual para igualarla. Si el canal decide no hacerlo, la entidad podrá iniciar negociaciones con el nuevo oferente. La decisión podría tener consecuencias económicas importantes para los clubes y el futuro de las transmisiones del FPC.

. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que la Dimayor recibió una propuesta de un tercero y que el actual propietario de los derechos tiene prioridad contractual para igualarla. Si el canal decide no hacerlo, la entidad podrá iniciar negociaciones con el nuevo oferente. La decisión podría tener consecuencias económicas importantes para los clubes y el futuro de las transmisiones del FPC. Deportivo Pereira tiene nuevos accionistas mayoritarios con la llegada del grupo empresarial vinculado a Blessd y Dímelo Jara . La operación involucraría aproximadamente el 60 % de las acciones por una cifra cercana a los 20 millones de dólares, aunque esos valores todavía se manejaban de manera extraoficial. El proyecto contaría con Juan Carlos de la Cuesta, exdirectivo de Atlético Nacional, y Juan Carlos Osorio apareció como una posible alternativa para asumir responsabilidades deportivas. La presentación de los nuevos inversionistas está prevista para el viernes, en medio de la crisis económica e institucional del equipo.

. La operación involucraría aproximadamente el 60 % de las acciones por una cifra cercana a los 20 millones de dólares, aunque esos valores todavía se manejaban de manera extraoficial. El proyecto contaría con Juan Carlos de la Cuesta, exdirectivo de Atlético Nacional, y Juan Carlos Osorio apareció como una posible alternativa para asumir responsabilidades deportivas. La presentación de los nuevos inversionistas está prevista para el viernes, en medio de la crisis económica e institucional del equipo. Barranquilla recibirá la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, además de importantes reuniones de la Conmebol . El partido se disputará el sábado 21 de noviembre y ambos equipos se encontran en la ciudad preparando el compromiso. La Conmebol realizó controles antidopaje a 23 futbolistas de Boca Juniors, elegidos por sorteo. Además, los presidentes de las diez federaciones sudamericanas se reunirán para abordar las futuras sedes de las finales continentales, la Copa América de 2028 y posibles modificaciones en el sistema de eliminatorias. Barranquilla también manifestó su interés en organizar la final de la Copa Libertadores de 2028.

. El partido se disputará el sábado 21 de noviembre y ambos equipos se encontran en la ciudad preparando el compromiso. La Conmebol realizó controles antidopaje a 23 futbolistas de Boca Juniors, elegidos por sorteo. Además, los presidentes de las diez federaciones sudamericanas se reunirán para abordar las futuras sedes de las finales continentales, la Copa América de 2028 y posibles modificaciones en el sistema de eliminatorias. Barranquilla también manifestó su interés en organizar la final de la Copa Libertadores de 2028. Gianni Infantino tendrá dos rivales en las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para marzo de 2027. Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, y Kozo Tashima, exdirigente de la federación japonesa, presentaron sus candidaturas para disputar la presidencia. Las diferencias entre las posiciones de Europa y Asia podrían dificultar la consolidación de una candidatura conjunta.

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