Lucho respalda el proceso de Lorenzo: 18 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Luis Díaz fue titular en la goleada del Bayern Múnich 7-0 ante Unión Berlín . El colombiano disputó 62 minutos y volvió a quedarse sin marcar, mientras Harry Kane superó los 100 goles en Bundesliga y el conjunto bávaro terminó imponiéndose con una amplia superioridad.

. El colombiano disputó 62 minutos y volvió a quedarse sin marcar, mientras Harry Kane superó los 100 goles en Bundesliga y el conjunto bávaro terminó imponiéndose con una amplia superioridad. Lucho también respaldó la continuidad de Néstor Lorenzo y aseguró que Colombia debe aspirar a ganar un título. El guajiro destacó su relación con los hinchas, reconoció que el Mundial no salió como esperaban y consideró que el cuerpo técnico merece continuar el proceso.

El guajiro destacó su relación con los hinchas, reconoció que el Mundial no salió como esperaban y consideró que el cuerpo técnico merece continuar el proceso. Javier Rodríguez y Mari Rey presentaron una iniciativa de Inter Miami para ayudar a Colombia . La Fundación Inter Miami realizó una actividad con niños y jóvenes para recaudar recursos destinados a las comunidades afectadas por el terremoto. Rey también recordó los vínculos del club con Colombia y las actividades realizadas anteriormente en Medellín.

. La Fundación Inter Miami realizó una actividad con niños y jóvenes para recaudar recursos destinados a las comunidades afectadas por el terremoto. Rey también recordó los vínculos del club con Colombia y las actividades realizadas anteriormente en Medellín. Juan Fernando Quintero marcó su primer gol desde su regreso al fútbol colombiano. El volante convirtió de penal ante Bucaramanga y destacó la reacción del Medellín, aunque también hizo autocrítica por los errores que permitieron al rival tomar ventaja.

El volante convirtió de penal ante Bucaramanga y destacó la reacción del Medellín, aunque también hizo autocrítica por los errores que permitieron al rival tomar ventaja. Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez celebraron su convocatoria a la Selección Colombia . El mediocampista de Nacional contó que rompió en llanto cuando escuchó su nombre durante la rueda de prensa de Lorenzo, mientras que el defensor aseguró que ahora su objetivo será aprovechar la oportunidad y mantenerse en el grupo.

. El mediocampista de Nacional contó que rompió en llanto cuando escuchó su nombre durante la rueda de prensa de Lorenzo, mientras que el defensor aseguró que ahora su objetivo será aprovechar la oportunidad y mantenerse en el grupo. Zinedine Zidane presentó su primera convocatoria como técnico de Francia y ratificó a Kylian Mbappé como capitán. El entrenador también explicó que quiere observar una nueva generación de jugadores y dejó por fuera, por ahora, la posibilidad de recuperar a Karim Benzema.

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