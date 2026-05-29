Luis Díaz y Selección Colombia: 29 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 29 de mayo de 2026:



Néstor Lorenzo habló en Blog Deportivo de Blu Radio sobre la ausencia de Sebastián Villa en la convocatoria de la Selección Colombia y otros temas de cara al Mundial.

Luis Díaz atendió a los medios y se refirió al presente de la Selección Colombia y a lo que será disputar su primer Mundial.

y a lo que será disputar su primer Mundial. Sebastián Villa habló en el programa de streaming “El Camerino” sobre su situación reciente y el estado de su proceso judicial.

Escuche el programa completo aquí: