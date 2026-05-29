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Luis Díaz y Selección Colombia: 29 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 29 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 29 de mayo de 2026:

  • Néstor Lorenzo habló en Blog Deportivo de Blu Radio sobre la ausencia de Sebastián Villa en la convocatoria de la Selección Colombia y otros temas de cara al Mundial.
  • Luis Díaz atendió a los medios y se refirió al presente de la Selección Colombia y a lo que será disputar su primer Mundial.
  • Sebastián Villa habló en el programa de streaming “El Camerino” sobre su situación reciente y el estado de su proceso judicial.

Escuche el programa completo aquí:

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