Messi se despide de Argentina en el Monumental: 6 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



Colombia cierra esta noche ante Perú su gira de tres amistosos por Estados Unidos. Kevin Mier aparece como el arquero para el tercer partido después de las oportunidades para Álvaro Montero y Aldair Quintana. Además, Royer Caicedo, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo y Óscar Perea son los cuatro convocados de esta gira que todavía no han debutado y podrían recibir minutos.

Kevin Mier aparece como el arquero para el tercer partido después de las oportunidades para Álvaro Montero y Aldair Quintana. Además, Royer Caicedo, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo y Óscar Perea son los cuatro convocados de esta gira que todavía no han debutado y podrían recibir minutos. Lionel Messi disputa su último partido con la Selección Argentina en el Monumental ante Benín. El estadio agotó sus entradas y tendrá un homenaje posterior al encuentro. Marcelo Benedetto recordó que ha acompañado a Messi desde sus primeros años con Argentina y destacó especialmente el periodo en que el jugador fue duramente cuestionado antes de terminar conquistando los grandes títulos con su selección.

El estadio agotó sus entradas y tendrá un homenaje posterior al encuentro. Marcelo Benedetto recordó que ha acompañado a Messi desde sus primeros años con Argentina y destacó especialmente el periodo en que el jugador fue duramente cuestionado antes de terminar conquistando los grandes títulos con su selección. Cristiano Ronaldo confirmó que no se retira de la Selección de Portugal. En una carta explicó que abandonó la concentración porque, según su versión, Jorge Jesus incumplió el plan que habían acordado y lo puso a calentar para jugar 30 minutos sin finalmente ingresarlo. Cristiano admitió que podría recibir una sanción, pero aseguró que quiere regresar una vez la cumpla.

En una carta explicó que abandonó la concentración porque, según su versión, Jorge Jesus incumplió el plan que habían acordado y lo puso a calentar para jugar 30 minutos sin finalmente ingresarlo. Cristiano admitió que podría recibir una sanción, pero aseguró que quiere regresar una vez la cumpla. Santa Fe derrotó 1-0 a Independiente Medellín, pero el partido quedó marcado por una agresión desde la tribuna. Daniel Torres recibió el impacto de una moneda en la nariz cuando aplaudía a la afición del DIM tras ser sustituido. El jugador sufrió una herida, aunque aseguró que no tuvo consecuencias mayores y separó el comportamiento de una persona del resto de la hinchada.

Daniel Torres recibió el impacto de una moneda en la nariz cuando aplaudía a la afición del DIM tras ser sustituido. El jugador sufrió una herida, aunque aseguró que no tuvo consecuencias mayores y separó el comportamiento de una persona del resto de la hinchada. Deportes Tolima inició un proceso disciplinario contra cuatro jugadores . Kelvin Flórez, Jan Angulo, Jorge Cabezas Hurtado y Daniel Pedrozo aparecen en videos cuya actualidad fue confirmada por el club; según la información entregada, incumplieron la instrucción de descansar y recuperarse. No serán tenidos en cuenta durante los próximos dos partidos y también recibirán una sanción económica.

. Kelvin Flórez, Jan Angulo, Jorge Cabezas Hurtado y Daniel Pedrozo aparecen en videos cuya actualidad fue confirmada por el club; según la información entregada, incumplieron la instrucción de descansar y recuperarse. No serán tenidos en cuenta durante los próximos dos partidos y también recibirán una sanción económica. España remontó y venció 2-1 a Croacia por la Liga de Naciones. Mikel Merino entró desde el banco, marcó los dos goles españoles y selló la clasificación de su selección a los cuartos de final. La vigente campeona del mundo llegó además a once victorias consecutivas.

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