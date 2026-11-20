Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Caracol Televisión desmintió una supuesta alianza con Win Sports y Ditu para quedarse con los derechos de transmisión del fútbol colombiano . A través de un comunicado, la compañía aseguró que la información que circulaba en redes sociales era falsa y que ninguna de las dos empresas participaba en la alianza mencionada. Win presentó una nueva propuesta antes del vencimiento del plazo del 21 de noviembre para igualar la oferta de 90 millones de dólares del consorcio liderado por Mauricio Correa. Las propuestas serán evaluadas y se espera una decisión durante la asamblea de Dimayor programada para el miércoles 25 de noviembre.

. A través de un comunicado, la compañía aseguró que la información que circulaba en redes sociales era falsa y que ninguna de las dos empresas participaba en la alianza mencionada. Win presentó una nueva propuesta antes del vencimiento del plazo del 21 de noviembre para igualar la oferta de 90 millones de dólares del consorcio liderado por Mauricio Correa. Las propuestas serán evaluadas y se espera una decisión durante la asamblea de Dimayor programada para el miércoles 25 de noviembre. Deportes Quindío clasificó a la final del segundo semestre del Torneo BetPlay gracias a dos goles de Juan Pablo Ibargüen . El equipo de Armenia consiguió la victoria que necesitaba frente a Real Cundinamarca y enfrentará a Boca Juniors de Cali por el título y la posibilidad de regresar a Primera División. El delantero de 22 años reconoció que el plantel vivió una semana difícil después de los incidentes con los aficionados en la jornada anterior. También aseguró que los jugadores están concentrados en conseguir el ascenso y que no quieren cargar con las frustraciones acumuladas por la hinchada durante los años anteriores.

. El equipo de Armenia consiguió la victoria que necesitaba frente a Real Cundinamarca y enfrentará a Boca Juniors de Cali por el título y la posibilidad de regresar a Primera División. El delantero de 22 años reconoció que el plantel vivió una semana difícil después de los incidentes con los aficionados en la jornada anterior. También aseguró que los jugadores están concentrados en conseguir el ascenso y que no quieren cargar con las frustraciones acumuladas por la hinchada durante los años anteriores. Los cuadrangulares de la Liga Colombiana comienzan con tres partidos programados para este viernes y el regreso de figuras importantes . Independiente Medellín recibe a Santa Fe con Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani nuevamente entre los convocados, después de superar sus respectivas lesiones. Juanfer llevaba cerca de dos meses fuera de competencia por una molestia muscular. Santa Fe recuperó a Nahuel Bustos y Martín Palacios, mientras que el cuerpo técnico dirigido por Pablo Repetto tuvo que resolver algunas ausencias en defensa. La jornada también tendrá encuentros como Bucaramanga contra América de Cali y Deportivo Cali frente a Millonarios.

. Independiente Medellín recibe a Santa Fe con Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani nuevamente entre los convocados, después de superar sus respectivas lesiones. Juanfer llevaba cerca de dos meses fuera de competencia por una molestia muscular. Santa Fe recuperó a Nahuel Bustos y Martín Palacios, mientras que el cuerpo técnico dirigido por Pablo Repetto tuvo que resolver algunas ausencias en defensa. La jornada también tendrá encuentros como Bucaramanga contra América de Cali y Deportivo Cali frente a Millonarios. Atlético Nacional recuperó jugadores para su debut en los cuadrangulares frente a Once Caldas, el equipo que acaba de eliminarlo de la Copa BetPlay . Néider Parra y Samuel Velásquez regresaron a la convocatoria, mientras que Juan Manuel Rengifo también está disponible después de sus compromisos con la Selección Colombia. El encuentro del sábado será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en pocos días, después de una serie de resultados favorables para los de Manizales. El verde paisa buscará recuperar terreno en la Liga tras quedar eliminado de la Copa.

. Néider Parra y Samuel Velásquez regresaron a la convocatoria, mientras que Juan Manuel Rengifo también está disponible después de sus compromisos con la Selección Colombia. El encuentro del sábado será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en pocos días, después de una serie de resultados favorables para los de Manizales. El verde paisa buscará recuperar terreno en la Liga tras quedar eliminado de la Copa. Atlético Nacional recuperó jugadores para su debut en los cuadrangulares frente a Once Caldas, el equipo que acaba de eliminarlo de la Copa BetPlay . Néider Parra y Samuel Velásquez regresaron a la convocatoria, mientras que Juan Manuel Rengifo también quedó disponible después de sus compromisos con la Selección Colombia. El encuentro del sábado será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en pocos días, después de una serie de resultados favorables para los de Manizales. Nacional buscará recuperar terreno en la Liga tras quedarse sin posibilidades de disputar la final de Copa.

. Néider Parra y Samuel Velásquez regresaron a la convocatoria, mientras que Juan Manuel Rengifo también quedó disponible después de sus compromisos con la Selección Colombia. El encuentro del sábado será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en pocos días, después de una serie de resultados favorables para los de Manizales. Nacional buscará recuperar terreno en la Liga tras quedarse sin posibilidades de disputar la final de Copa. Barranquilla recibió a Boca Juniors y Atlético Mineiro para la final de la Copa Sudamericana, que tendrá protagonismo colombiano . Álvaro Montero, arquero de Boca, destacó el apoyo que ha recibido el conjunto argentino en Colombia y recordó la historia de futbolistas nacionales que han pasado por el club. Kevin Castaño, jugador de Mineiro, aseguró que disputar una final internacional en su país representa una oportunidad especial. La llegada de miles de aficionados también elevó considerablemente los precios de los hoteles y la reventa de boletas en Barranquilla, donde las autoridades prepararon un espacio adicional para recibir a los seguidores del xeneize.

. Álvaro Montero, arquero de Boca, destacó el apoyo que ha recibido el conjunto argentino en Colombia y recordó la historia de futbolistas nacionales que han pasado por el club. Kevin Castaño, jugador de Mineiro, aseguró que disputar una final internacional en su país representa una oportunidad especial. La llegada de miles de aficionados también elevó considerablemente los precios de los hoteles y la reventa de boletas en Barranquilla, donde las autoridades prepararon un espacio adicional para recibir a los seguidores del xeneize. La Conmebol terminó su reunión en Barranquilla sin definir el nuevo formato de las eliminatorias sudamericanas ni confirmar la sede de la Copa América de 2028. Entre las alternativas discutidas está la posibilidad de incorporar un formato similar al de la Liga de Naciones y determinar cómo participarán Argentina, Uruguay y Paraguay por su condición de organizadores de encuentros del Mundial de 2030. Ramón Jesurún aseguró que todavía no existe una decisión y que Colombia prefiere mantener el sistema tradicional de eliminatorias. La Confederación también ratificó por unanimidad el respaldo de sus diez federaciones a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA.

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