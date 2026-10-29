Triplete de CR7: a 15 goles de los 1.000: 29 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



Independiente Medellín perdió 3-1 contra Internacional de Bogotá y quedó en riesgo de salir de los ocho en la Liga BetPlay . El equipo dirigido por Amaranto Perea acumuló su tercera derrota consecutiva en el campeonato y cayó al octavo lugar con 23 puntos. Los errores defensivos, la falta de efectividad y el bajo rendimiento colectivo complican su clasificación, mientras Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali ya aseguraron su presencia en la siguiente fase.

. El equipo dirigido por Amaranto Perea acumuló su tercera derrota consecutiva en el campeonato y cayó al octavo lugar con 23 puntos. Los errores defensivos, la falta de efectividad y el bajo rendimiento colectivo complican su clasificación, mientras Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali ya aseguraron su presencia en la siguiente fase. Óscar Julián Ruiz fue reconocido entre los diez mejores árbitros del mundo en una clasificación histórica correspondiente al periodo 1987-2025 . El colombiano ocupó el noveno puesto con 132 puntos y recordó su experiencia dirigiendo partidos de Copa Libertadores, encuentros entre Brasil y Argentina y tres Mundiales. El exárbitro aseguró que el VAR ha contribuido a mejorar la justicia deportiva, aunque advirtió que algunos jueces han desarrollado una dependencia excesiva de esta herramienta.

. El colombiano ocupó el noveno puesto con 132 puntos y recordó su experiencia dirigiendo partidos de Copa Libertadores, encuentros entre Brasil y Argentina y tres Mundiales. El exárbitro aseguró que el VAR ha contribuido a mejorar la justicia deportiva, aunque advirtió que algunos jueces han desarrollado una dependencia excesiva de esta herramienta. Cristiano Ronaldo marcó un triplete con Al-Nassr y llegó a 985 goles en su carrera profesional. El portugués fue protagonista de la victoria de su equipo en la liga saudí, con João Félix como uno de sus principales socios en ataque. CR7 quedó a solo 15 anotaciones de alcanzar los 1.000 goles, mientras continúa el debate sobre si conseguirá esa cifra antes de terminar 2026.

El portugués fue protagonista de la victoria de su equipo en la liga saudí, con João Félix como uno de sus principales socios en ataque. CR7 quedó a solo 15 anotaciones de alcanzar los 1.000 goles, mientras continúa el debate sobre si conseguirá esa cifra antes de terminar 2026. Jhon Arias atraviesa un momento irregular con Palmeiras y genera preocupación de cara a los próximos compromisos de la Selección Colombia . El colombiano no ha logrado recuperar la explosividad y el protagonismo que tenía en Fluminense, en medio de las exigencias tácticas del entrenador Abel Ferreira. La posibilidad de una acumulación de cargas físicas y la falta de continuidad en sus pretemporadas aparecen podrían estar afectando su rendimiento.

. El colombiano no ha logrado recuperar la explosividad y el protagonismo que tenía en Fluminense, en medio de las exigencias tácticas del entrenador Abel Ferreira. La posibilidad de una acumulación de cargas físicas y la falta de continuidad en sus pretemporadas aparecen podrían estar afectando su rendimiento. Carlos Tévez prepara su partido de despedida en La Bombonera y reconoció las diferencias entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo . El exdelantero argentino, compañero del portugués en Manchester United, aseguró que Messi posee un talento más natural, mientras Ronaldo construyó buena parte de sus habilidades mediante el entrenamiento. También recordó la importancia de Diego Maradona para Argentina y su histórica actuación frente a Inglaterra en el Mundial de 1986.

. El exdelantero argentino, compañero del portugués en Manchester United, aseguró que Messi posee un talento más natural, mientras Ronaldo construyó buena parte de sus habilidades mediante el entrenamiento. También recordó la importancia de Diego Maradona para Argentina y su histórica actuación frente a Inglaterra en el Mundial de 1986. La Conmebol advirtió sobre la posible comercialización de entradas falsas para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. La entidad alertó que algunas agencias de turismo están ofreciendo paquetes con boletería cuya autenticidad no puede garantizar y recordó que las entradas deben adquirirse mediante canales oficiales. Mientras tanto, Atlético Nacional recibe a Santa Fe y América de Cali enfrenta a Fortaleza en partidos pendientes de la fecha 5. Ambos encuentros son importantes para definir las posiciones de cara a los cuadrangulares.

Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí: