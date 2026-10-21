Victoria del Cúcuta sacude la liga: 21 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 a Atlético Nacional y se metió entre los ocho de la liga colombiana . Nicolás Chiesa, entrenador del conjunto motilón, explicó que preparó un sistema defensivo para cerrar los espacios interiores y contrarrestar el ataque verdolaga. También destacó el cambio de mentalidad de sus jugadores y aseguró que afrontarán los cinco partidos restantes como finales.

. Nicolás Chiesa, entrenador del conjunto motilón, explicó que preparó un sistema defensivo para cerrar los espacios interiores y contrarrestar el ataque verdolaga. También destacó el cambio de mentalidad de sus jugadores y aseguró que afrontarán los cinco partidos restantes como finales. Luis Javier Suárez marcó un doblete en la Champions League, pero Sporting de Lisboa perdió 3-2 ante el LASK . El colombiano abrió el marcador de penalti a los cinco minutos y volvió a anotar en el tiempo de descuento con una definición en la que eludió al arquero. Con sus goles amplió su récord como máximo anotador del Sporting en la Liga de Campeones, con nueve tantos.

. El colombiano abrió el marcador de penalti a los cinco minutos y volvió a anotar en el tiempo de descuento con una definición en la que eludió al arquero. Con sus goles amplió su récord como máximo anotador del Sporting en la Liga de Campeones, con nueve tantos. Boca Juniors clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras derrotar 3-1 a Vasco da Gama . Leandro Paredes anotó el agónico gol que aseguró la clasificación del conjunto xeneize, que disputará el título el 21 de noviembre en Barranquilla. Los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa también hicieron parte de la victoria, mientras el sector hotelero de la ciudad anticipa una alta demanda de visitantes.

. Leandro Paredes anotó el agónico gol que aseguró la clasificación del conjunto xeneize, que disputará el título el 21 de noviembre en Barranquilla. Los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa también hicieron parte de la victoria, mientras el sector hotelero de la ciudad anticipa una alta demanda de visitantes. Luis Díaz ingresó como suplente y salió lesionado en el empate 2-2 entre Bayern Múnich y Arsenal . El colombiano comenzó en el banco por precaución después de presentar molestias físicas en su anterior encuentro, pero pidió jugar y posteriormente tuvo que abandonar la cancha por un aparente problema muscular.

. El colombiano comenzó en el banco por precaución después de presentar molestias físicas en su anterior encuentro, pero pidió jugar y posteriormente tuvo que abandonar la cancha por un aparente problema muscular. Real Madrid goleó 4-1 al Leipzig en una jornada de Champions con varios resultados destacados . Aston Villa venció 3-1 al Viking, Inter superó 1-0 al Shakhtar con un jugador menos y Real Betis derrotó 1-0 al Feyenoord. Galatasaray, con Davinson Sánchez durante los 90 minutos, también ganó 4-2 frente al Lille.

. Aston Villa venció 3-1 al Viking, Inter superó 1-0 al Shakhtar con un jugador menos y Real Betis derrotó 1-0 al Feyenoord. Galatasaray, con Davinson Sánchez durante los 90 minutos, también ganó 4-2 frente al Lille. Millonarios empató 1-1 con Once Caldas y Juan Guillermo Cuadrado volvió a jugar los 90 minutos. El mediocampista señaló nuevamente las dificultades que presenta el terreno de juego de El Campín. Además, el triunfo del Cúcuta modificó las proyecciones del puntaje necesario para clasificar y complicó el panorama de Junior, Fortaleza y Deportivo Pasto.

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