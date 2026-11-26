Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



Sebastián Villa pidió una nueva oportunidad en la Selección Colombia y reveló que habló con Néstor Lorenzo antes del Mundial . El delantero de Boca Juniors aseguró que mantiene intacto su deseo de vestir la camiseta nacional y contó que participó en una reunión virtual con los futbolistas considerados antes de la Copa del Mundo. También reveló que el argentino lo llamó una semana antes del torneo y le manifestó su confianza, aunque finalmente no fue convocado.

. El delantero de Boca Juniors aseguró que mantiene intacto su deseo de vestir la camiseta nacional y contó que participó en una reunión virtual con los futbolistas considerados antes de la Copa del Mundo. También reveló que el argentino lo llamó una semana antes del torneo y le manifestó su confianza, aunque finalmente no fue convocado. Pablo Repetto celebró la goleada de Santa Fe sobre Once Caldas y aseguró que enfrentar a Atlético Nacional sigue siendo especial para él . El entrenador uruguayo analizó la victoria 3-0 del conjunto cardenal, que lo mantiene en la pelea por llegar a la final de la Liga BetPlay. Destacó el rendimiento colectivo del equipo y explicó que Franco Fagúndez juega detrás del centrodelantero porque tiene condiciones tanto para generar oportunidades como para marcar goles. También reconoció que las lesiones han obligado a modificar constantemente las posiciones ofensivas.

. El entrenador uruguayo analizó la victoria 3-0 del conjunto cardenal, que lo mantiene en la pelea por llegar a la final de la Liga BetPlay. Destacó el rendimiento colectivo del equipo y explicó que Franco Fagúndez juega detrás del centrodelantero porque tiene condiciones tanto para generar oportunidades como para marcar goles. También reconoció que las lesiones han obligado a modificar constantemente las posiciones ofensivas. Atlético Nacional venció 3-1 a Independiente Medellín en el clásico antioqueño y quedó como líder de su zona . El conjunto verdolaga remontó el gol inicial de Klinger con anotaciones de William Tesillo, Elías Cabrera y Alfredo Morelos. Lucas González explicó que su equipo buscó aprovechar los duelos individuales con una formación de tres defensores y reconoció que la expulsión de un jugador del Medellín cambió el desarrollo del encuentro.

. El conjunto verdolaga remontó el gol inicial de Klinger con anotaciones de William Tesillo, Elías Cabrera y Alfredo Morelos. Lucas González explicó que su equipo buscó aprovechar los duelos individuales con una formación de tres defensores y reconoció que la expulsión de un jugador del Medellín cambió el desarrollo del encuentro. Jhon Jáder Durán regresaría a la Selección Colombia en marzo de 2027, mientras que Jorge Carrascal tendría diferencias con Néstor Lorenzo . Según información, el delantero del Benfica volvería a ser convocado para los próximos compromisos de la selección, siempre que no presente lesiones u otros inconvenientes. Por otra parte, se aseguró que el reciente campeón del Brasileirão estaría molesto por no haber disputado minutos durante el Mundial de 2026 y que existirían dificultades de comunicación entre el jugador y el entrenador.

. Según información, el delantero del Benfica volvería a ser convocado para los próximos compromisos de la selección, siempre que no presente lesiones u otros inconvenientes. Por otra parte, se aseguró que el reciente campeón del Brasileirão estaría molesto por no haber disputado minutos durante el Mundial de 2026 y que existirían dificultades de comunicación entre el jugador y el entrenador. La Selección Colombia Sub-17 se prepara para enfrentar a Serbia con la intención de quedarse con el primer lugar de su grupo en el Mundial de Catar . El equipo dirigido por Freddy Hurtado realizó su última práctica antes del encuentro del viernes 27 de noviembre. Colombia ya aseguró su clasificación a dieciseisavos de final después de ganar sus dos primeros partidos, pero necesita mejorar la precisión en los pases para competir contra un rival que también suma seis puntos.

. El equipo dirigido por Freddy Hurtado realizó su última práctica antes del encuentro del viernes 27 de noviembre. Colombia ya aseguró su clasificación a dieciseisavos de final después de ganar sus dos primeros partidos, pero necesita mejorar la precisión en los pases para competir contra un rival que también suma seis puntos. La final de la Copa Libertadores que se disputará este sábado 28 de noviembre entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata contará con tres futbolistas colombianos. Jhon Arias será uno de los protagonistas del equipo brasileño y, según los testimonios recogidos entre los aficionados, se ha convertido en una figura muy apreciada por la hinchada. Por su parte, el 'pincha' contará con Miguel Monsalve y Edwin Cetré.

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