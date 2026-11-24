Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



La Selección Colombia Sub-17 clasificó anticipadamente a los dieciseisavos de final del Mundial de Catar tras vencer 2-0 a Honduras . El equipo dirigido por Freddy Hurtado consiguió su segunda victoria consecutiva y llegó a seis puntos, suficientes para asegurar su presencia en la siguiente ronda. Sin embargo, el entrenador reconoció que todavía deben mejorar aspectos como la precisión de los pases y el manejo de la pelota. El próximo viernes Colombia enfrentará a Serbia para definir el primer lugar del Grupo L, mientras que Samuel Martínez, jugador vinculado al Liverpool, continúa recibiendo minutos de manera progresiva después de una molestia muscular sufrida antes del campeonato.

. El equipo dirigido por Freddy Hurtado consiguió su segunda victoria consecutiva y llegó a seis puntos, suficientes para asegurar su presencia en la siguiente ronda. Sin embargo, el entrenador reconoció que todavía deben mejorar aspectos como la precisión de los pases y el manejo de la pelota. El próximo viernes Colombia enfrentará a Serbia para definir el primer lugar del Grupo L, mientras que Samuel Martínez, jugador vinculado al Liverpool, continúa recibiendo minutos de manera progresiva después de una molestia muscular sufrida antes del campeonato. Win Sports presentó una oferta para conservar los derechos de televisión del fútbol colombiano y crece la expectativa por la decisión de Dimayor . Juan José Buscalia informó que, según fuentes consultadas entre los presidentes de los clubes, la propuesta económica y comercial de Win Sports superaría la oferta de 90 millones de dólares presentada por Go Sports. Durante el programa se explicó que las propuestas tienen diferencias en la distribución de los pagos y que la asamblea de Dimayor, prevista para el miércoles 25 de noviembre, deberá evaluar las condiciones antes de tomar una decisión sobre el futuro de las transmisiones.

. Juan José Buscalia informó que, según fuentes consultadas entre los presidentes de los clubes, la propuesta económica y comercial de Win Sports superaría la oferta de 90 millones de dólares presentada por Go Sports. Durante el programa se explicó que las propuestas tienen diferencias en la distribución de los pagos y que la asamblea de Dimayor, prevista para el miércoles 25 de noviembre, deberá evaluar las condiciones antes de tomar una decisión sobre el futuro de las transmisiones. Millonarios y Atlético Bucaramanga se enfrentarán en la segunda fecha de los cuadrangulares con bajas importantes en sus plantillas . El equipo bogotano no contará con David Mackalister Silva ni Juan Guillermo Cuadrado, mientras que Bucaramanga tendrá la ausencia de Kevin Londoño, expulsado en el compromiso anterior frente a América de Cali.

. El equipo bogotano no contará con David Mackalister Silva ni Juan Guillermo Cuadrado, mientras que Bucaramanga tendrá la ausencia de Kevin Londoño, expulsado en el compromiso anterior frente a América de Cali. América y Deportivo Cali disputarán el clásico vallecaucano en el Pascual Guerrero con la necesidad de sumar su primera victoria en los cuadrangulares . El conjunto escarlata llega después de empatar como visitante frente a Bucaramanga y con la ventaja deportiva del punto invisible, además de haber solucionado los pagos pendientes del mes de octubre a sus jugadores. El conjunto azucarero, por su parte, acumula catorce partidos sin perder, aunque ha mostrado dificultades para convertir goles en sus últimas presentaciones.

. El conjunto escarlata llega después de empatar como visitante frente a Bucaramanga y con la ventaja deportiva del punto invisible, además de haber solucionado los pagos pendientes del mes de octubre a sus jugadores. El conjunto azucarero, por su parte, acumula catorce partidos sin perder, aunque ha mostrado dificultades para convertir goles en sus últimas presentaciones. La Champions League tuvo protagonismo colombiano con el regreso de Davinson Sánchez y un gol del Cucho Hernández . El capitán de la Selección fue titular en la victoria 1-0 de Galatasaray frente al Aston Villa, en su regreso a la competencia después de una lesión sufrida con Colombia. Más tarde, ‘Cucho’ Hernández marcó un doblete para la victoria del Real Betis frente al Slovan Bratislava, en un encuentro que también contó con Nelson Deossa como titular.

. El capitán de la Selección fue titular en la victoria 1-0 de Galatasaray frente al Aston Villa, en su regreso a la competencia después de una lesión sufrida con Colombia. Más tarde, ‘Cucho’ Hernández marcó un doblete para la victoria del Real Betis frente al Slovan Bratislava, en un encuentro que también contó con Nelson Deossa como titular. Estados Unidos fue confirmado como sede de la Copa América de 2028, que contará nuevamente con selecciones de la Concacaf . El campeonato se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio, con la participación de los diez países de la Conmebol y seis representantes de la Concacaf. La noticia generó un debate sobre las ventajas económicas y de infraestructura que ofrece Estados Unidos frente a la tradición futbolística de los países sudamericanos.

. El campeonato se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio, con la participación de los diez países de la Conmebol y seis representantes de la Concacaf. La noticia generó un debate sobre las ventajas económicas y de infraestructura que ofrece Estados Unidos frente a la tradición futbolística de los países sudamericanos. El Tribunal de Arbitraje Deportivo reconoció a Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones después de una prolongada controversia con Marruecos. La disputa surgió por el abandono momentáneo del terreno de juego de los futbolistas senegaleses durante la final, después de una decisión arbitral que provocó protestas. Los jugadores regresaron a la cancha tras la intervención de Sadio Mané y terminaron ganando el encuentro, aunque posteriormente la Confederación Africana de Fútbol había tomado una decisión que favorecía a Marruecos. Ahora, el TAS terminó respaldando el resultado deportivo y reconociendo el título de Senegal.

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