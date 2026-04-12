El panorama de las cripto en Colombia: 12 de abril - Blu 4.0, programa completo

Estos fueron los temas que se trataron el domingo 12 de abril, en Blu 4.0:Alejandro Beltrán, CEO de Buda, habló sobre los retos del ecosistema cripto en Colombia y la necesidad de mayor claridad jurídica para proteger a los usuarios.Gustavo Moreno, senador de la República, explicó los proyectos de ley que buscan regular los criptoactivos, reducir estafas y formalizar el mercado digital.Carolina López, gerente técnica para Latinoamérica de Sax Group, presentó el uso de inteligencia artificial y realidad virtual para la prevención y gestión de emergencias en entornos de alto riesgo.