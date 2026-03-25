Habilidades para el mundo laboral: 23 de marzo - Blu 4.0, programa completo

Estos fueron los temas que se trataron el lunes festivo, 23 de marzo, en Blu 4.0:



Nizzhar Vargas Dasuki, gerente de LinkedIn México y Colombia, dio consejos para el mundo laboral.

gerente de LinkedIn México y Colombia, dio consejos para el mundo laboral. Tatiana García, entrenadora de líderes, habló sobre cómo su contenido ha transformado la vida de cientos de personas.

Luis Fernando Novoa, cofundador de Refrezko, habló sobre el emprendimiento colombiano que busca enfrentar al gigante Oxxo.

habló sobre el emprendimiento colombiano que busca enfrentar al gigante Oxxo. Marcelo Felman, director de ciberseguridad de Microsoft para Latinoamérica, explicó cómo los agentes de IA avanzan a escala global y obligan a repensar la seguridad empresarial.