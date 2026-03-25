Habilidades para el mundo laboral: 23 de marzo - Blu 4.0, programa completo

Estos fueron los temas que se trataron el lunes festivo, 23 de marzo, en Blu 4.0:
- Nizzhar Vargas Dasuki, gerente de LinkedIn México y Colombia, dio consejos para el mundo laboral.
- Tatiana García, entrenadora de líderes, habló sobre cómo su contenido ha transformado la vida de cientos de personas.
- Luis Fernando Novoa, cofundador de Refrezko, habló sobre el emprendimiento colombiano que busca enfrentar al gigante Oxxo.
- Marcelo Felman, director de ciberseguridad de Microsoft para Latinoamérica, explicó cómo los agentes de IA avanzan a escala global y obligan a repensar la seguridad empresarial.