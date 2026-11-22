Actualizado: 22 de nov, 2026
Estos fueron los invitados en la emisión del lunes festivo, 22 de noviembre de 2026:
- Sergio Ospina: Creador de contenido, comunicador social y embajador de Lego en Colombia (@reinodelcoleccionista), experto en coleccionismo y cultura del juguete
- Rodrigo Fernández de Paredes: Especialista peruano presente en la feria Inmersia en Medellín, enfocado en la humanización de la tecnología y la experiencia del cliente
- Valentina Santa: Gerente general de Nexa (sector BPO), experta en servicio al cliente e integración de la inteligencia artificial con el talento humano
- Edward Rodríguez: CEO de 1111 Energy, dedicado al desarrollo de proyectos de energía solar y soluciones de transición energética ante el fenómeno del Niño
- Carolina Fierro: Politóloga y presidenta ejecutiva de GEM (Gremio de Electromovilidad), encargada de articular la regulación e infraestructura para vehículos eléctricos
- Lorena Rodríguez: Gerente de responsabilidad social de Huawei Colombia, impulsora del talento digital a través de la competencia Huawei ICT Competition
- Carlos Ruiz: Gerente de proyectos de Corferias, entrevistado sobre la participación de marcas y novedades tecnológicas en el Salón del Automóvil 2026