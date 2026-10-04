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La importancia de crear marca sin descuidar a sus clientes: 04 de octubre de 2026 - Blu 4.0

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en la emisión del domingo 04 de octubre de 2026:

  • Catalina Moreno (Fundación Carisma): Analiza el acuerdo voluntario sobre IA firmado en EE. UU., los riesgos de la falta de regulación y los retos legislativos en Colombia.
  • Miguel Londoño (Kalley): Explica el funcionamiento de la tecnología Inverter y sus beneficios para ahorrar energía en el hogar y en comercios.
  • Catherine Prendis (Softek): Aborda el fenómeno de la "rendición cognitiva" y el rol de los líderes para mantener el juicio crítico al usar inteligencia artificial.
  • Estefanía (LG Colombia): Presenta recomendaciones sobre el uso eficiente de electrodomésticos e IA para reducir el consumo eléctrico frente al fenómeno del Niño.
  • Arturo Calle (Hijo): Relata su paso de la medicina a la gestión empresarial, la expansión internacional de la marca y la importancia del servicio al cliente.
  • Alejandro Mutis (Coach ejecutivo): Describe la "cirugía emocional" para ayudar a ejecutivos a gestionar sus emociones y no operar en piloto automático.
  • María del Mar Palao y Juan Carlos Cortés (Smart City Expo Cali): Exponen estrategias de reactivación económica, emprendimiento y atracción de inversión tecnológica en el Valle.
  • Brian Cepeda (Uniandinos): Presenta el Diccionario de emprendimiento en Colombia para traducir y adaptar los conceptos anglosajones de negocios al entorno loca

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