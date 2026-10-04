La importancia de crear marca sin descuidar a sus clientes: 04 de octubre de 2026 - Blu 4.0

Estos fueron los temas tratados en la emisión del domingo 04 de octubre de 2026:



Catalina Moreno (Fundación Carisma): Analiza el acuerdo voluntario sobre IA firmado en EE. UU., los riesgos de la falta de regulación y los retos legislativos en Colombia.

Analiza el acuerdo voluntario sobre IA firmado en EE. UU., los riesgos de la falta de regulación y los retos legislativos en Colombia. Miguel Londoño (Kalley): Explica el funcionamiento de la tecnología Inverter y sus beneficios para ahorrar energía en el hogar y en comercios.

Explica el funcionamiento de la tecnología Inverter y sus beneficios para ahorrar energía en el hogar y en comercios. Catherine Prendis (Softek): Aborda el fenómeno de la "rendición cognitiva" y el rol de los líderes para mantener el juicio crítico al usar inteligencia artificial.

Aborda el fenómeno de la "rendición cognitiva" y el rol de los líderes para mantener el juicio crítico al usar inteligencia artificial. Estefanía (LG Colombia): Presenta recomendaciones sobre el uso eficiente de electrodomésticos e IA para reducir el consumo eléctrico frente al fenómeno del Niño.

Presenta recomendaciones sobre el uso eficiente de electrodomésticos e IA para reducir el consumo eléctrico frente al fenómeno del Niño. Arturo Calle (Hijo): Relata su paso de la medicina a la gestión empresarial, la expansión internacional de la marca y la importancia del servicio al cliente.

Relata su paso de la medicina a la gestión empresarial, la expansión internacional de la marca y la importancia del servicio al cliente. Alejandro Mutis (Coach ejecutivo): Describe la "cirugía emocional" para ayudar a ejecutivos a gestionar sus emociones y no operar en piloto automático.

Describe la "cirugía emocional" para ayudar a ejecutivos a gestionar sus emociones y no operar en piloto automático. María del Mar Palao y Juan Carlos Cortés (Smart City Expo Cali): Exponen estrategias de reactivación económica, emprendimiento y atracción de inversión tecnológica en el Valle.

Exponen estrategias de reactivación económica, emprendimiento y atracción de inversión tecnológica en el Valle. Brian Cepeda (Uniandinos): Presenta el Diccionario de emprendimiento en Colombia para traducir y adaptar los conceptos anglosajones de negocios al entorno loca