La importancia de crear marca sin descuidar a sus clientes: 04 de octubre de 2026 - Blu 4.0

Actualizado: 4 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en la emisión del domingo 04 de octubre de 2026:
- Catalina Moreno (Fundación Carisma): Analiza el acuerdo voluntario sobre IA firmado en EE. UU., los riesgos de la falta de regulación y los retos legislativos en Colombia.
- Miguel Londoño (Kalley): Explica el funcionamiento de la tecnología Inverter y sus beneficios para ahorrar energía en el hogar y en comercios.
- Catherine Prendis (Softek): Aborda el fenómeno de la "rendición cognitiva" y el rol de los líderes para mantener el juicio crítico al usar inteligencia artificial.
- Estefanía (LG Colombia): Presenta recomendaciones sobre el uso eficiente de electrodomésticos e IA para reducir el consumo eléctrico frente al fenómeno del Niño.
- Arturo Calle (Hijo): Relata su paso de la medicina a la gestión empresarial, la expansión internacional de la marca y la importancia del servicio al cliente.
- Alejandro Mutis (Coach ejecutivo): Describe la "cirugía emocional" para ayudar a ejecutivos a gestionar sus emociones y no operar en piloto automático.
- María del Mar Palao y Juan Carlos Cortés (Smart City Expo Cali): Exponen estrategias de reactivación económica, emprendimiento y atracción de inversión tecnológica en el Valle.
- Brian Cepeda (Uniandinos): Presenta el Diccionario de emprendimiento en Colombia para traducir y adaptar los conceptos anglosajones de negocios al entorno loca