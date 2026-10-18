Regulación de plataformas de movilidad en Colombia: 18 de octubre de 2026 - Blu 4.0

Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 18 de octubre de 2026:



María Lucía Villalba y Mauricio Toro (Congresistas) : Presentan la iniciativa legislativa para unificar bancadas y regular las plataformas de movilidad intermediada en Colombia

: Presentan la iniciativa legislativa para unificar bancadas y regular las plataformas de movilidad intermediada en Colombia Hugo Ospina (Líder del gremio de taxistas): Expone su postura en contra del proyecto, argumentando que busca legalizar vehículos particulares para el transporte público

Expone su postura en contra del proyecto, argumentando que busca legalizar vehículos particulares para el transporte público Gustavo Moreno (Senador de la República): Explica el proyecto de "Ley SIM Card", enfocado en exigir identificación en la venta de líneas prepago para combatir la extorsión

Explica el proyecto de "Ley SIM Card", enfocado en exigir identificación en la venta de líneas prepago para combatir la extorsión Carlos Mario Maya (Presidente de Ingeneumática): Detalla cómo su empresa antioqueña diseña y exporta maquinaria automatizada para la producción industrial de alimentos

Detalla cómo su empresa antioqueña diseña y exporta maquinaria automatizada para la producción industrial de alimentos Sebastián Vélez (Director de producto en Mercado Libre): Analiza la integración de agentes de inteligencia artificial para optimizar la logística, búsquedas y soporte al cliente

Analiza la integración de agentes de inteligencia artificial para optimizar la logística, búsquedas y soporte al cliente Julián Ardila y Nicolás Calderón (Directivos de Unicervantes): Presentan el encuentro "Ideas del Corazón", orientado a capacitar emprendedores en IA y apoyar causas sociales

Presentan el encuentro "Ideas del Corazón", orientado a capacitar emprendedores en IA y apoyar causas sociales Enrique Fenollosa (Country Manager de S2 Group): Reflexiona sobre los retos de ciberseguridad en dispositivos IoT e infraestructuras críticas tras un ataque a supermercados en Francia