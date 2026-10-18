En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jamundí
Pizarro
Sencia
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Regulación de plataformas de movilidad en Colombia: 18 de octubre de 2026 - Blu 4.0

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 18 de octubre de 2026:

  • María Lucía Villalba y Mauricio Toro (Congresistas): Presentan la iniciativa legislativa para unificar bancadas y regular las plataformas de movilidad intermediada en Colombia
  • Hugo Ospina (Líder del gremio de taxistas): Expone su postura en contra del proyecto, argumentando que busca legalizar vehículos particulares para el transporte público
  • Gustavo Moreno (Senador de la República): Explica el proyecto de "Ley SIM Card", enfocado en exigir identificación en la venta de líneas prepago para combatir la extorsión
  • Carlos Mario Maya (Presidente de Ingeneumática): Detalla cómo su empresa antioqueña diseña y exporta maquinaria automatizada para la producción industrial de alimentos
  • Sebastián Vélez (Director de producto en Mercado Libre): Analiza la integración de agentes de inteligencia artificial para optimizar la logística, búsquedas y soporte al cliente
  • Julián Ardila y Nicolás Calderón (Directivos de Unicervantes): Presentan el encuentro "Ideas del Corazón", orientado a capacitar emprendedores en IA y apoyar causas sociales
  • Enrique Fenollosa (Country Manager de S2 Group): Reflexiona sobre los retos de ciberseguridad en dispositivos IoT e infraestructuras críticas tras un ataque a supermercados en Francia

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp
Relacionados

Programas completos

Podcast

Publicidad

Publicidad

Publicidad