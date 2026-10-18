Regulación de plataformas de movilidad en Colombia: 18 de octubre de 2026 - Blu 4.0

Actualizado: 18 de oct, 2026
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 18 de octubre de 2026:
- María Lucía Villalba y Mauricio Toro (Congresistas): Presentan la iniciativa legislativa para unificar bancadas y regular las plataformas de movilidad intermediada en Colombia
- Hugo Ospina (Líder del gremio de taxistas): Expone su postura en contra del proyecto, argumentando que busca legalizar vehículos particulares para el transporte público
- Gustavo Moreno (Senador de la República): Explica el proyecto de "Ley SIM Card", enfocado en exigir identificación en la venta de líneas prepago para combatir la extorsión
- Carlos Mario Maya (Presidente de Ingeneumática): Detalla cómo su empresa antioqueña diseña y exporta maquinaria automatizada para la producción industrial de alimentos
- Sebastián Vélez (Director de producto en Mercado Libre): Analiza la integración de agentes de inteligencia artificial para optimizar la logística, búsquedas y soporte al cliente
- Julián Ardila y Nicolás Calderón (Directivos de Unicervantes): Presentan el encuentro "Ideas del Corazón", orientado a capacitar emprendedores en IA y apoyar causas sociales
- Enrique Fenollosa (Country Manager de S2 Group): Reflexiona sobre los retos de ciberseguridad en dispositivos IoT e infraestructuras críticas tras un ataque a supermercados en Francia