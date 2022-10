Dos asesores heridos tras ataque a caravana del alcalde de La Pintada

En evidente estado de conmoción el alcalde La Pintada, César Zapata, le contó a Blu Radio que después de salir de una reunión con el Concejo municipal se dirigía hacia Medellín a varias diligencias. Iban varios carros y en el vehículo que encabezaba el grupo se desplazaban dos de sus asesores. En cuestión de segundos, el carro de adelante desapareció y cuando lo alcanzaron de nuevo tenía señales de disparos que habían herido a dos de sus asesores.



Se trata de Diego Luis García Botero y Frank Arley Guzmán, uno de ellos resultó herido en una de sus orejas, mientras que el otro tendría la bala cerca a la médula.



Todavía no se sabe a ciencia cierta si el atentado iba contra el alcalde, ya que el mandatario no registra denuncias por amenazas de muerte. Sin embargo, no se descarta la posibilidad.

Luego de tomar los heridos y montarlos a otros carros, fueron llevados al Hospital de Caldas, donde todavía se encuentran bajo pronóstico reservado.



La Policía, por su parte, ya adelanta acciones para dar con el paradero de los presuntos sicarios.