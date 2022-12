¿Sabe reconocer una botella de licor adulterado?

Beber licor adulterado representa un grave riesgo para la salud que si no se trata a tiempo puede llevar incluso a la muerte.



El médico toxicólogo de la Universidad CES Guillermo Castaño entregó algunos tips para reconocer cuándo se tiene a la mano alcohol adulterado o falsificado. En primer lugar, hay que diferenciar ambos, pues el primero es licor que en lugar de etanol contiene metanol, una sustancia altamente dañina para el cuerpo. Entre tanto, el falsificado no supone riesgo, ya que se trata de un alcohol de menor calidad, pero no es tóxico.



Los signos que permiten reconocer un trago adulterado son:



-Si la botella se abre con facilidad se debe desconfiar.



-Si se trata de licor importado o de otro lugar del país debe tener su respectiva estampilla. Incluso con un código QR se puede verificar la procedencia de la botella. Es importante también fijarse si la estampilla despega fácilmente, si es así, no es confiable.



-El color del trago al girar y sacudir la botella también da una indicación. Si al hacerlo se vuelve turbio, no es una buena señal.



-El sabor y olor es mucho más fuerte cuando se trata de licor adulterado.



-Al comprarlo en caja se deben revisar las puntas y sospechar en caso de que se vean levantadas o con silicona adherida.

¿Cuáles son los efectos del alcohol adulterado en el cuerpo?



De acuerdo con el doctor Castaño, al ingerirlo se acelera el estado de embriaguez y llegan otros síntomas como dolor de cabeza y visión borrosa.



“De sesenta a ochenta minutos después se tiene una borrachera estable, pero al otro día se siente un guayabo más fuerte con dolor de cabeza, náuseas, vómito y diarrea. Entre 48 y 72 horas después se puede perder completamente la vista y se presenta una acidosis metabólica que obliga a acudir a urgencias”, explica el médico.



Lo que se debe hacer al percatarse de la ingesta de licor adulterado es provocarse vómito para que salga del cuerpo y tomar alcohol de alta calidad, pues podría ayudar a eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo gracias al trabajo de las enzimas hepáticas. Ingerir leche o agua, contrario a ayudar, es contraproducente.



Lo ideal es acudir a urgencias para evitar correr el riesgo de ceguera o acidosis metabólica que incluso podría causar la muerte.

