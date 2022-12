A la gente que roba el erario público sólo le duele el bolsillo: Angélica Lozano

de comenzar proceso de extinción de dominio contra concejales y exconcejales implicados en el carrusel de la contratación.

Publicidad

“La Fiscalía pone el dedo en la llaga. A la gente que roba el erario público sólo le duele el bolsillo”, dijo Lozano.

Aseguró que condenar a un corrupto con prisión no suficiente. “Usted puede ver unas condenas irrisorias en el Concejo de dos años de casa por cárcel y la plata intacta. Eso no les duele, no los lleva a enmendar ni al Estado a recuperar la plata”.

Publicidad

Finalmente reiteró la celebración porque “me parece que la Fiscalía hoy se enfoca por donde toca, solamente la recuperación patrimonial con todos los bienes”.

Publicidad

“Acierta la Fiscalía y ésta es la línea, extinción de dominio”, agregó la exconcejal y ahora representante a la Cámara Angélica Lozano.