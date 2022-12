Cada cinco metros se ve un vendedor ambulante dentro de TransMilenio: usuarios

Desde la Calle 170, en el norte de Bogotá, en Vive Bogotá de Blu Radio decenas de usuarios se quejaron por la gran cantidad de vendedores ambulantes dentro del sistema de TransMilenio. (Lea también: Desde que me acuerdo se habla de metro para Bogotá: ciudadano de 75 años )



"Es un medio masivo de transporte, vemos que hay muchos vendedores principalmente en las horas pico", denunció uno de los usuarios.



Otra de las afectadas aseguró que "TransMilenio no es el espacio adecuado para albergar a los vendedores ambulantes", por lo que hizo un llamado a las autoridades a controlar la situación.



Los trabajadores informales principalmente se ubican a la entrada de las estaciones, la mayoría sobre los puentes peatonales, aunque también, muchos laboran al interior de los articulados.