Delincuencia, vendedores ambulantes y malla vial: alcalde de Kennedy responde

El alcalde de la localidad de Kennedy, César Moreno, habló en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio sobre la situación de la zona y las medidas que ha tomado su administración para mejorar temas como la movilidad, la seguridad y el microtráfico, además de las medidas de seguridad para el partido de Colombia frente a Perú este domingo 21 de junio.



Keneddy es la localidad más poblada de Bogotá, cerca de un millón 50 mil habitantes en un censo del año 2006.



“Limita en el oriente por la Autopista Sur con Avenida 68 hasta la calle 13, por ahí hasta el río Fucha y por el borde del Fucha hasta el río Bogotá hasta la desembocadura del río Tunjuelito y luego de nuevo hasta el río Tunjuelito por la Autopista Sur cerrando el polígono en la Avenida Primero de Mayo con 68”, contó el alcalde.



Partido Colombia vs. Perú



Se solicitarán un acompañamiento, principalmente en dos puntos, uno en Plaza de las Américas y otro en el sector de Patio Bonito.



Microtráfico



“La localidad de Kennedy tiene un problema agudo de psicoactivos, no solo en el barrio María Paz sino en muchos otros”, explicó el alcalde.



En ese sentido, Moreno dijo que en el consejo de ministros pasado se estableció un compromiso con el Gobierno Nacional para hacer la legalización del barrio y se pueda hacer el cumplimiento de una acción popular contra el sector de Corabastos y el mercado informal, porque “mientras no ataquemos el consumo y venta ilegal de psicoactivos en la calle, es un tema difícil”.



Inseguridad en Patio Bonito



“Acabamos de inaugurar una cancha sintética de fútbol para jóvenes, hemos trabajado en la implementación de escuelas para sacar a los jóvenes de las calles”, narró.



Dijo que aunque el Distrito aporta vehículos, cámaras y armas, no está en la posibilidad, ni el alcalde mayor (Gustavo Petro) ni el local de incorporación de nuevas unidades de Policía que es lo que habitantes quieren.



En ese sentido, agregó que trabajan principalmente en la resocialización de jóvenes y prevención para que muchos no lleguen a la delincuencia.



Malla vial



Dijo que aunque actualmente hay muchas vías sin terminar, también hay muchas en intervención, pues están en ejecución de más de 35 mil millones de pesos en malla vial.



“Hay que decir también que, si bien es cierto que algunas vías tienen dificultades por cambio de redes de alcantarillado, hemos pavimentado vías en tiempo récord de 15 o 30 días”, enfatizó.



Ventas ambulantes



La localidad de Kennedy tiene más de 25 sectores que son apropiados por vendedores ambulantes.



“Sin embargo, hemos recuperado más de 25 hectáreas de espacio público ocupados de manera ilegal por bahías de parqueo, vendedores ambulantes, entre otros”, dijo el mandatario local.



Advirtió que próximamente se harán operativos en Patio Bonito, en El Tintal, entre otros.



Construcción de Universidad



Con 40 mil millones de pesos que están en el Fondo de Desarrollo Local se busca construir una universidad de gran cantidad de aulas.



Dijo que el terreno está listo en el sector de lote San Ignacio cerca a El Tintal.



“Esperamos que en octubre o noviembre estemos entregando las primeras aulas de este proyecto”, advirtió el mandatario local.



En esta institución académica se tratarán carreras técnicas, especialmente en ingeniería.